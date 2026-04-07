Los vecinos de Los Urrutias en Cartagena denuncian el cierre de las pasarelas al Mar Menor

Los vecinos denuncian que "el Ayuntamiento de Cartagena cierra las pasarelas de Los Urrutias en plena Semana Santa". Esta situación desencadena las críticas de residentes y propietarios de segundas viviendas que se han desplazado hasta la localidad marmenorense aprovechando las fiestas y pretendían darse de un baño en el mar disfrutando de las buenas temperaturas.

Según algunos residentes, "la indignación de vecinos y comerciantes que no es secundada por su Asociación de Vecinos y su Junta Vecinal en condonación con el Ayuntamiento".

"Mientras lo dan todo en sus bonitas fiestas de semana santa en la ciudad, los vecinos de su pedanía más cercana al Mar Menor ven como su falta de previsión deja las vacaciones sin el uso de playa y pasarelas", aseguran.

Otros, van más allá cuestionando que "estamos en plena Semana Santa y tenemos cerrados las pasarelas es que no han tenido tiempo del mantenimiento en enero, febrero y marzo, o el motivo es otro", ya que en los balnearios se puede observar un cartel explicativo en el que se detalla que están cerrados por mantenimiento.

Si bien, fuentes de la concejalía de Litoral aclararon que "las pasarelas o balnearios que hay puestos ahora mismo son de la Comunidad Autónoma, nosotros no podemos ni repararlos ni mantenerlos".

Por su parte, desde el gobierno regional aseguraron que las pasarelas de acceso al mar las autoriza Costas del Estado.

A este respecto, Litoral, encabezada por Gonzalo López Pretel, solicitó a principios del pasado mes de marzo a la Demarcación de Costas la instalación de cinco pantalanes flotantes en playas del Mar Menor.

Estas instalaciones estarán ubicadas en la playa de Poniente y en el Puerto Deportivo de Los Nietos, en la playa Cavanna, en Playa Honda y en la Playa Los Alemanes.

Su colocación se llevará a cabo de forma que ni los fondos marinos, ni los hábitats, ni las especies que habitan en el medio marino sufran afectación alguna y los puntos de fondeo de las boyas de balizamiento se ubicarán en zonas donde no haya presencia de hábitats o especies protegidas como arenales o fondos desprovistos de vegetación o comunidades de organismos sésiles sensibles.

Asimismo, los pantalanes estarán preparados para resistir los esfuerzos que puedan sufrir a lo largo del periodo en el que se encuentren instalados en el mar, para que no pueda producirse la rotura de éstos y la pérdida en el mar de las boyas.

La colocación y retirada de los elementos del balizamiento se realizará en sentido vertical por la columna de agua, evitando arrastrar cualquier elemento por el fondo marino.

Una vez finalizada la temporada se quitarán los elementos del fondo marino, retirándose las boyas, cabos y cadenas.

A principios de este mes la concejalía sacó a licitación el contrato de arrendamiento, transporte, instalación, mantenimiento y limpieza de aseos químicos accesibles y limpieza de elementos de propiedad municipal en el litoral por un importe de 314.049,59 euros.

Robos en la zona

Asimismo, a esta situación se suma la preocupación por los últimos robos que se han producido en la zona. Desde la Asociación de Vecinos de Los Urrutias publicaron en redes sociales una alerta en la que se explicaba la situación.

Un vecino denunció el robo de su remolque que "dos personas se lo han llevado muy deprisa". Además, hace unos días de madrugada también "entraron a robar en el bar La Palmera de Estrella de Mar".

"También se ha denunciado el robo de un coche que estaba aparcado en la puerta de la confitería Pedregal, y se ha producido el robo de un remolque", explicaron desde la Asociación de Vecinos, desde la cual "se pide a todos los vecinos que estén muy atentos y que tengan especial cuidado estos días. Ante cualquier cosa rara o sospechosa, por favor llamad a la policía o al 112".

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"Entre todos podemos ayudar a que esto no vaya a más", concluyeron.