El juzgado desestima las medidas solicitadas por los vecinos de Villas Caravaning en Cartagena

La Asociación de Vecinos del Camping Villas Caravaning La Manga anunció este lunes que el juzgado ha desestimado la solicitud de medidas cautelares planteada dentro del procedimiento principal que sigue en tramitación, por su parte, desde la dirección de Caravaning Costa Cálida afirmaron que "el juzgado confirma lo que llevamos años diciendo: el cierre de Villas Caravaning no es consecuencia de nuestra gestión".

Los vecinos solicitaron un administrador judicial.

Caravaning Costa Cálida, S.L., empresa adquirió el Complejo Villas Caravaning de La Manga en 2017 para "convertir este establecimiento en un referente turístico innovador y de calidad en el litoral de la Región de Murcia. Desde entonces, hemos invertido millones de euros en infraestructuras y servicios, mantenido decenas de empleos directos e indirectos, y contratado de forma estable a empresas locales de la comarca".

Asimismo, aseguraron que "cuando la comunidad de propietarios dejó de pagar sus obligaciones, fuimos nosotros quienes adelantamos más de 1,7 millones de euros para que los residentes nunca se quedarán sin agua ni luz".

Además, "cuando en 2025 dejaron de abonar el servicio de seguridad, también lo asumimos nosotros, porque las personas que viven en Villas Caravaning nos importan".

Según explicaron en la resolución judicial los hechos que han desencadenado el cierre del complejo tienen dos causas principales.

De esta forma, "la primera son las construcciones sin licencia levantadas por determinados propietarios particulares en sus parcelas a lo largo de los años, que incluso provocaron incendios en el recinto, y la segunda es la morosidad acumulada de cerca 700.000 euros dentro de la comunidad que ha comprometido gravemente la capacidad de mantener los servicios comunes".

"Somos conscientes de la preocupación que existe entre los residentes del complejo, y precisamente por eso esta resolución es importante: por primera vez, un juzgado sitúa la responsabilidad del cierre donde realmente corresponde", aseguraron.

Por su parte, la empresa Caravaning Costa Cálida sigue trabajando con el Ayuntamiento de Cartagena para encontrar una solución que permita la reapertura del complejo, "ese diálogo avanza y estamos comprometidos con él".

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"Esta resolución confirma lo que siempre hemos dicho. El camino hacia la solución pasa por afrontar la realidad urbanística del complejo y por la voluntad de todos los actores de trabajar juntos. Nosotros estamos listos", concluyen.