De una Biblioteca Humana a un pícnic literario: Las actividades para celebrar el Día del Libro en Cartagena

Cartagena celebra el Día del Libro con la 26ª edición de 'Abrirlibro', la programación organizada por la Red de Bibliotecas Municipales y que ofrecerá más de una veintena de propuestas para todos los públicos del 13 al 27 de abril.

La programación completa está disponible en la web de Bibliotecas de Cartagena, donde los interesados podrán inscribirse a aquellas actividades que requieran reserva (a partir de este miércoles 8 de abril, a las 9:00 horas).

Entre las actividades, destacan el encuentro de clubes de lectura de la Red de bibliotecas con Pedro Simón y su libro Los siguientes, la presentación del último poemario de la escritora Almudena Sánchez, presentada y amenizada a cargo de los miembros de Poetry Slam Cartagena; la Biblioteca Humana, donde voluntarios y miembros de asociaciones se ofrecen para contar su propia historia con la intención de romper con prejuicios y estereotipos, o un Pícnic literario, dedicado al XX aniversario de La Botica del Libro, y que consistirá en una experiencia colectiva de lectura al estilo de las populares “reading parties” surgidas en Nueva York.

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, explicó que con esta programación “queremos que todos los cartageneros vengan a nuestras bibliotecas, que disfruten de ellas y que compartan estos espacios, lugares vivos, dinámicos y participativos. Hemos preparado más de una veintena de actividades en las que participarán los 47 clubes de lectura, asociaciones, colectivos y todos aquellos que deseen compartir buenos momentos en torno al libro y con motivo de la lectura”.

En esta línea, la responsable de la Red de Bibliotecas Municipales, Pilar Rubio, subrayó que “el objetivo de AbrirLibro es diseñar una programación muy completa en la que queremos incluir a todo tipo de públicos, desde los más pequeños de la casa hasta los adultos”.

Pedro Simón y Almudena Sánchez

El lunes 27 de abril, a las 19 horas, en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, antiguo CIM, tendrá lugar el XVI encuentro con todos los clubes de lectura de la red municipal. Este año se contará con la presencia del escritor Pedro Simón con quien habrá ocasión de dialogar sobre su última obra, Los siguientes, la emotiva historia de tres hermanos que deben cuidar de su padre octogenario. La entrada a este acto es libre hasta completar aforo.

El viernes 24 de abril, a las 20 horas, en la biblioteca Josefina Soria del Luzzy, la escritora y periodista Almudena Sánchez presentará su poemario Gramática de mi madre, una obra que aborda el lenguaje secreto con el que las madres hablan a sus hijos. La velada estará amenizada, además, por los miembros de Poetry Slam Cartagena, que invitarán a los presentes a participar en una dinámica de escritura improvisada. Para asistir se precisa de inscripción previa.

Biblioteca humana y homenaje a García Lorca y Miguel Hernández

El martes 21 de abril, a las 18:30 horas, la biblioteca Josefina Soria acogerá a la Biblioteca Humana, un espacio de conversación y escucha, en el que los participantes tendrán la oportunidad de charlar de tú a tú con diferentes personas que se convertirán en libros humanos para contarnos su historia personal.

Esta actividad está inspirada en la iniciativa de mismo nombre nacida en Copenhague, cuyo objetivo es romper con prejuicios y estereotipos a través de conversaciones reales. Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa.

Además, el día 23 de abril, a las 18:30 horas, se realizará en el Luzzy la actividad Voces para ... una lectura encadenada, realizada por integrantes de los clubes de lectura de la Red.

En esta edición, se rendirá homenaje a Federico García Lorca y Miguel Hernández, los dos grandes poetas de principio de siglo XX, leyendo fragmentos de sus obras. De esta manera, componentes de los diferentes clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena darán voz a El rayo que no cesa o Poeta en Nueva York, entre otros títulos. Entrada libre, hasta completar aforo.

También el 23 de abril se realizará el XIV ELACT - Encuentro Literario de Autores en Cartagena, que contará con escritores como Juan A. Pérez, Antonio Parra o los cronistas Juan Ignacio Ferrández y Luis Miguel-Pérez Adán. Arrancará a las 18:00 horas en el Museo del Teatro Romano de Cartagena, con entrada libre, hasta completar aforo.

Ese mismo día, dentro de la programación teatral del Ayuntamiento en El Luzzy, se representará a las 20:00 horas la función La Celestina. Hilando fino, de la compañía Arena Teatro. Respetando la trama original y en clave de humor, se trata de una propuesta única y genuina que se genera con el objetivo de acercar la obra de Fernando de Rojas a todo el público, juvenil y adulto. Cuenta con la colaboración del ICA. Entradas a 6 euros en la web de Cultura de Cartagena y en taquilla del espacio cultural (miércoles de 10 a 14 horas, solo pago con tarjeta).

Pícnic de Lectura

La mañana del sábado 18 de abril, en la plaza anexa al Luzzy y en conmemoración por el XX aniversario de La Botica del Libro, se celebrará el primer Pícnic literario, una experiencia de lectura colectiva, con el objetivo de compartir nuestras lecturas con el resto de asistentes y propiciar posteriores conversaciones. Se trata de una experiencia colectiva de lectura al estilo de las populares 'reading parties' surgidas en Nueva York. Los interesados en acudir deben inscribirse en el portal de las bibliotecas de Cartagena.

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Además de estas actividades, se celebrará el tradicional concurso de marcapáginas, dedicado este año a Carlo Collodi, autor de Pinocho, por el centenario de su nacimiento; una ruta teatralizada sobre las leyendas y rincones de Cartagena, talleres para adultos y para público infantil, como el de lettering con plastilina, o las actividades Ven a disfrutar en familia, con talleres creativos, pintacaras, juegos y animaciones, además del espectáculo musical El rock se cuela en la escuela, que se realizará el próximo 25 de abril en el parque de Los Juncos.