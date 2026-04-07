10 establecimientos en los que conocer la gastronomía del oeste de Cartagena

Una ruta impulsada por el Ayuntamiento y Hostecar invita a conocer la zona Oeste de Cartagena y su gastronomía este mes de abril. La iniciativa fue presentada este lunes por la edil delegada de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, junto a la vocal de Hostecar, Querubina Martínez.

La concejal indicó que esta iniciativa nace con el objetivo de dinamizar la actividad económica y turística, poner en valor la gastronomía tradicional y visibilizar el patrimonio rural de zonas como Canteras, La Magdalena, Perín, Galifa y El Portús.

La ruta invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos establecimientos emblemáticos, donde podrán degustar platos de cuchara, guisos, carnes a la brasa y productos locales, mientras descubren enclaves naturales y culturales del territorio. La ruta tendrá lugar del 10 al 26 de abril.

En total, cuenta con la participación de 10 establecimientos distribuidos por diferentes núcleos del oeste cartagenero, que ofrecerán propuestas diseñadas específicamente para la ocasión.

Se trata de El Buen Descanso, Casa Ramírez e Isabelita, Café Bar Comercial Ana, Venta El Huevo, Bar Moreno, La Cantina de Perín, Cantina Asociación Vecinos Galifa, Venta D'Paso, Venta La Muela y Restaurante Tramonti.

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es su dinámica de participación interactiva, basada en un tríptico gastronómico físico, que estará disponible en los locales participantes y puntos de información. Este tríptico actúa como guía de la ruta y herramienta de participación

Por consumir en estos bares, ventas y restaurantes se puede optar a premios de productos tradicionales y experiencias. Para participar en el sorteo, los asistentes deberán fotografiar su tríptico completo y enviarlo por WhatsApp, formalizando así su inscripción. Cada establecimiento cuenta con un sello exclusivo, que se estampará en el tríptico tras degustar su propuesta gastronómica. Los participantes deberán conseguir al menos 6 sellos para poder optar a los premios.

Esta iniciativa fue propuesta por el concejal de MC Enrique Pérez Abellán en marzo de 2025, quien llevó al Pleno una iniciativa para instar al Gobierno local a instituir y consolidar con establecimientos de la zona un evento gastronómico, que bien puede ser una ruta de la tapa o del plato típico, con el que atraer visitantes, generar empleo y promover el comercio local en la zona oeste.

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En marzo de ese mismo año, el edil volvió a insistir asegurando que "las ventas del oeste cartagenero no son solo negocios: son espacios de vida, de reunión, de apoyo comunitario”, ya que "el oeste cartagenero es un atractivo vivo y con un potencial por descubrir".