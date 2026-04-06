Sánchez del Álamo se aferra al acta de concejal en Cartagena: "Que la dejen otras personas que no están trabajando"

La edil Beatriz Sánchez del Álamo volvió a salir este lunes a la palestra tras su salida la pasada semana de Vox, en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de una ruta gastronómica por la zona oeste de Cartagena. "Me habéis respetado estos cuatro días de Semana Santa, porque eran importantes dentro de la pasión y el recogimiento que significa la Semana Santa", afirmó la edil, quien hizo pública su salida del partido de Abascal en Miércoles Santo, una fecha en la que según el Evangelio de Mateo, Judas pactó traicionar a Jesús a cambio de treinta monedas de plata.

"Decido dejar de ser afiliada del partido porque tengo un descontento que viene dado de tiempo atrás. Es verdad que hemos intentado reconducirlo a nivel de grupo municipal, yo he puesto toda la carne en el asador para poder reconducir esta situación, pero en las últimas semanas no se ha dado el respeto que yo pensaba que se me tenía que haber dado", apuntó Sánchez del Álamo, que a su juicio no recibió "respeto" pero sí una concejalía de área que le supuso un incremento salarial de 12.000 euros, sumados a los casi 50.000 que ya percibía, para poder tener voto en la Junta de Gobierno, tras la salida de Diego Salinas de la formación.

Precisamente, respecto a su posición en la junta no vaciló al decir que "tengo la confianza absoluta para seguir con mi cargo y lo voy a seguir desempeñando". "Tengo el respaldo para seguir como estoy, exactamente idéntica como dijo la alcaldesa", hizo hincapié.

"¿Por qué no dejo el acta? Porque desde que llevo aquí estoy trabajando para Cartagena. Yo no soy la que ha dejado de trabajar ni he dejado de lado a los cartageneros. ¿Por qué tengo que dejar yo mi acta? Que la dejen otras personas que no están trabajando", sentenció.

La edil hizo referencia a una "deriva clara" a nivel nacional, que "a nivel municipal, me ha salpicado", asegurando que se ha visto envuelta en "faltas de respeto". Sus desencuentros con el portavoz municipal, Gonzalo López Pretel, vienen de atrás como reconoció al afirmar que "le digo que no me encuentro bien y le digo cuáles son las causas. Se me prometen unos cambios que va a haber y cuando yo veo que no han sido realizados y que peticiones que yo había hecho para sentirme cómoda no se han cumplido, decido tomar esta decisión".

Eso sí, advirtió "en el momento en que yo tenga quejas, pues entonces tomaré las decisiones".

"Ha habido una falta de compromiso con ciertas asociaciones, ya no solamente de vecinos, sino también de civiles, que no se han sentido respetadas por el portavoz. Las llamadas eran incesantes y yo he tenido que incluso justificar acciones", detalló la concejal haciendo referencia a la Asociación de Vecinos de Los Nietos que recogió firmas pidiendo el cese de López Pretel como concejal de Litoral.

No solo los concejales de Vox están en la diana de la edil, también sus antiguos asesores de los que cuestionó su procedencia, "tenemos cinco asesores y tres ni son, ni saben nada de Cartagena".

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Sin embargo, según Sánchez del Álamo puso como condición que "dentro de los contratos que quedaban libres se contratara a alguien experto en política que era de aquí de Cartagena y se me negó. Me encontré la contratación de una persona que es portavoz en Águilas". Fuentes cercanas a la edil especulan con que postuló para el puesto a Daniel Collado, quien la acompaña desde hace más de un año a numerosos actos, como la salida de San Pedro desde el Arsenal la pasada semana.