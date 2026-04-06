Construirán dos glorietas por más de un millón de euros para mejorar la seguridad vial en Cartagena

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación las obras de construcción de dos glorietas en el término municipal de Cartagena por un importe superior al millón de euros, unas obras que permitirán mejorar la seguridad vial en las carreteras RM-F35 y RM-F36, según ha informado la Comunidad.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, ha destacado que "ambas actuaciones eliminan tramos de concentración de accidentes (TAC) y mejoran las condiciones de circulación en dos puntos con alta intensidad de tráfico, beneficiando a los más de 4,4 millones de usuarios al año que circulan por ambas carreteras".

Carrillo ha subrayado que "la construcción de glorietas permite ordenar los movimientos de tráfico, reducir la velocidad y evitar maniobras de riesgo como los giros a la izquierda, que son uno de los principales factores de accidentalidad en este tipo de intersecciones".

"Estas actuaciones responden a la estrategia del Gobierno regional de actuar de forma prioritaria en los puntos más conflictivos de la red autonómica, con el objetivo de reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad de los usuarios", ha indicado.

Primera actuación en el Camino del Sifón

La primera de las actuaciones se localiza en un eje estratégico en el Campo de Cartagena: la carretera que conecta los municipios de San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y Cartagena, la RM-F35, en la intersección con el Camino del Sifón.

La glorieta, que cuenta con un presupuesto de 604.407 euros y un plazo de ejecución de seis meses, se va a construir en el punto kilométrico 22,250, entre el paso inferior bajo la autovía A-30 y la glorieta de acceso al polígono industrial Cabezo Beaza.

En la actualidad, la intersección presenta una configuración en cruz y registra una intensidad media diaria de 5.084 vehículos, lo que equivale a más de 1,85 millones de vehículos al año, con un porcentaje de tráfico pesado superior al 8%.

A pesar de las mejoras ejecutadas recientemente, se siguen registrando accidentes, principalmente colisiones por alcance en la vía principal y frontolaterales en los accesos, lo que justifica la transformación de la intersección en una glorieta para eliminar el TAC existente.

Segunda actuación a la altura de El Leñador

La segunda actuación se desarrollará en la carretera RM-F36, a la altura del punto kilométrico 7,2, en la intersección con el camino de servicio, en el entorno del restaurante El Leñador, con un presupuesto de 408.592 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Esta carretera constituye un eje clave de comunicación entre Cartagena y Torre Pacheco y soporta una intensidad media diaria superior a los 7.100 vehículos, lo que representa más de 2,6 millones de desplazamientos al año, con presencia de tráfico pesado vinculado a la actividad agrícola y ganadera.

La intersección actual, también de tipo en cruz, presenta una elevada complejidad por el volumen de tráfico y los numerosos movimientos de giro, especialmente a la izquierda, en un tramo donde los vehículos alcanzan velocidades elevadas.

La construcción de la glorieta permitirá eliminar este punto de alta siniestralidad, mejorar la regulación del tráfico y facilitar los accesos a las fincas e instalaciones del entorno.