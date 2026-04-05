Miles de procesionistas en Cartagena gritan con elegancia que Cristo resucitó

Las calles de Cartagena rezumaron alegría toda la mañana del domingo. Y es que no solo los miles de procesionistas pudieron demostrar con sus mejores galas que el Señor resucitó, sino que, además, se concluía una Semana Santa, en la que -al fin- ninguna de sus procesiones se ha visto afectada por la lluvia, algo que no había acontecido en los últimos años.

Y los cartageneros y visitantes lo quisieron celebrar saliendo a las calles y establecimientos de hostelería de un casco histórico de la trimilenaria cargado de luz gracias a un cielo plenamente despejado que parecía quererse sumar a la satisfacción de la Resurrección.

La procesión recordó, con paso firme, solemne y marcial, que el hijo de Dios no estaba en el sepulcro, sino que había abierto la puerta del cielo, perdonándole a la humanidad sus pecados. Once tronos, con sus respectivos tercios, transformaron en arte los pasajes bíblicos que dan testimonio de ello. Unas imágenes realistas, engrandecidas con unos arreglos florales especialmente blancos, avanzaban al son de la música cofrade. Mientras, los nazarenos, también de blanco impoluto, endulzaban la mañana con caramelos, al tiempo que repartían pequeñas monas de pascua y postales de su agrupación.

No faltaron, entre otras, las imágenes de las apariciones de Jesús a María Magdalena, a los Discípulos de Emaús, a Santo Tomás y a los Apóstoles en el Lago Tiberiades, además de los tronos del Santo Ángel, Jesús Resucitado, San Juan, el Ave Fénix, el sepulcro vacío con el mensaje del Ángel.

La Agrupación del Santo Ángel de la cruz triunfante, cuyo titular fue llevado por jóvenes portapasos, estrenó la nueva marcha titulada 'Santo Ángel', compuesta por José Lillo Tormo. Además, tuvo de acompañamiento de escolta al trono a la unidad de cepadores del ejército del aire de Alcantarilla (BRIPAC).

Por su parte, la Agrupación Nuestro Padre Jesús Resucitado utilizó una nueva campana, realizada en bronce para el trono del titular de la Cofradía, a la que han puesto el nombre de Triunfal y fue bendecida por el capellán de la Cofradía, justo antes de su primera salida en procesión. En esta ocasión, a la salida del Resucitado sonaron las campanas de la iglesia de Santa María, se lanzaron cohetes y sonó el himno nacional para transmitir a toda la ciudad que, al tercer día, Jesucristo resucitó.

Destacar también que la Agrupación del Santísimo Cristo de la Resurrección desfiló con su trono totalmente restaurado por la restauradora Paloma de Sagazán.

Asímismo, la Agrupación Aparición de Jesús a los Discípulos en el camino de Emaús salió a la calle con su sudario reforzado. Igualmente, la Agrupación de la Santísima Virgen del Amor Hermoso desfiló con el sudario del tercio restaurado por Juan Luis Aguirre de la Monja. La imagen de la Santísima Virgen del Amor Hermoso procesionó por primeta vez con un fajín donado por Cati Marín, bordado en oro y pedrería, a similitud de los fajines portados en procesión por las hermanas penitentes de su tercio. Dicho fajín ha sido bordado por Antonia Palacios Tebas del taller de Encarnita Bruna.

Un año más, la calle del Aire y sus adyacentes se quedaron pequeñas para que la multitud de fieles pudieran presenciar el recibimiento del Resucitado a su madre, que iba acompañada de su agrupación de damas, con mantilla blanca. Finalmente, se pudo entonar, con gran emoción, la última salve de esta semana de pasión, que pone fin al 'año cofrade' en el que se celebraron los 80 años de la primera aparición del Resucitado por las calles de la antigua Cartagonova.

El público no se retiró hasta que vio pasar al piquete del Regimiento de Artillería 73, como colofón a una tradición marcada por la identidad militar de Cartagena.