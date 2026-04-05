Cartagena autoriza 61 viviendas en Juan Fernández y Atamaría con una inversión de más de 4 millones

61 viviendas, enmarcadas dentro de dos promociones residenciales que han conseguido licencia, y con una inversión total de 4.068.000 euros, serán construidas dentro de la estrategia municipal de vivienda que, según la alcaldesa Noelia Arroyo, “está dando muy buenos resultados gracias a la colaboración público-privada".

La regidora ha destacado el acompañamiento a las promotoras en toda la tramitación para reducir los plazos urbanísticos y la aplicación de bonificaciones en el impuesto de la construcción de hasta el 95 %, “con la eficacia y la rapidez que nos demandan para construir esa oferta de vivienda que nos permite seguir creciendo en el casco histórico, en la periferia y también en las zonas más turísticas”.

Una de las promociones aprobadas se levantará en el número 11 de la calle Juan Fernández, con una inversión de casi 2,5 millones de euros y que, según ha explicado Arroyo, contempla la construcción de un edificio de 38 viviendas de dos y tres dormitorios, con fachada tanto a la propia calle Juan Fernández como a Jiménez de la Espada, ampliando la oferta residencial en una zona consolidada del casco urbano.

La segunda licencia autoriza la construcción de 23 viviendas en Atamaría, sobre una parcela de unos 8.000 metros cuadrados y con una inversión de 1,6 millones de euros. La alcaldesa ha subrayado que estas actuaciones “refuerzan la tendencia al alza iniciada el pasado mes de septiembre con las 88 viviendas de Nueva Cartagena, demostrando que la expansión de vivienda nueva es ya una realidad tanto en el centro como en la periferia y las zonas de costa”.

Finalmente, Noelia Arroyo ha adelantado que el Ayuntamiento sigue trabajando en el crecimiento futuro de la ciudad, estudiando actualmente un proyecto para la creación de 450 viviendas en la zona de San Ginés y, de forma paralela “avanzando en la construcción de vivienda pública, concretamente con la promoción que se está desarrollando en el barrio de La Concepción”, ha concluido.

Agilizar la construcción en Cartagena

El Ayuntamiento ha suscrito hace menos de un mes un acuerdo con la Asociación de Constructores de Cartagena y Comarca para agilizar trámites urbanísticos y facilitar el acceso a la vivienda. La alcaldesa puso en valor el esfuerzo por agilizar la burocracia, que ya se refleja en los datos de 2025. El año pasado se tramitaron 5.237 expedientes urbanísticos, de los cuales 381 fueron licencias de obra mayor. Destacan especialmente las 1.804 declaraciones responsables y las 3.052 comunicaciones previas, que han permitido a autónomos y pequeñas empresas iniciar sus proyectos de inmediato.