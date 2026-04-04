La Vera Cruz cierra las procesiones marrajas este sábado en Cartagena: horario e itinerario

La Procesión de la Vera Cruz y la de las Santas Mujeres recorrerán Cartagena este Sábado Santo, cerrando así las procesiones de la Cofradía Marraja.

La Procesión de la Vera Cruz partirá a las 19.00 horas desde la Iglesia de Santa María de Gracia, y la Procesión de las Santas Mujeres saldrá las 19.10 horas desde la Casa de Misericordia. Ambos cortejos confluirán en la calle Duque, donde se integrarán para continuar juntos el recorrido hasta Santa María de Gracia.

La Procesión de la Vera Cruz saldrá desde Santa María de Gracia y discurrirá por Aire, San Miguel, Campos, San Francisco, Plaza de San Ginés, Duque, Caridad, Serreta, Plaza Puertas de la Serreta, Parque, Santa Florentina, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Cañón y Aire, antes de regresar al templo.

En cuanto a su composición, el desfile estará formado por el Grupo de acompañamiento del Sudario, los Granaderos Cadetes, el Santo Cáliz, el Santo Sudario, el Santo Amor de San Juan, la Vera Cruz, la Santísima Virgen de la Soledad de los Pobres y el Piquete de Granaderos.

Por su parte, la Procesión de las Santas Mujeres iniciará su salida a las 19.10 horas desde la puerta de la Casa de Misericordia. El itinerario seguirá por San Diego, Plaza de la Merced y Duque, punto en el que se incorporará a la Procesión de la Vera Cruz.

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Este segundo cortejo estará integrada por las Santas Mujeres, que se sumarán al cortejo de la Vera Cruz en uno de los momentos destacados de la tarde del Sábado Santo en Cartagena.