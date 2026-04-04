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Horario y recorrido de la procesión del Resucitado de Cartagena

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado iniciará su procesión a las 9.30 horas desde la Iglesia de Santa María de Gracia

Procesión Extraordinaria del Resucitado el pasado año en Cartagena por su 80 aniversario

Procesión Extraordinaria del Resucitado el pasado año en Cartagena por su 80 aniversario / Loyola Pérez de Villegas

Pablo González

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado cierra hoy las procesiones de la Semana Santa en Cartagena recorriendo las calles Aire, Jara, Campos, San Francisco, Plaza de San Gines, Duque, Plaza del Risueño, Caridad, Serreta, Plaza Puertas de la Serreta, Parque, Plaza Juan XXIII, Canales, Carmen, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Cañón y Aire, hasta entrar en la Iglesia de Santa María.

El momento más emotivo es cuando, tras la llegada del trono de la Virgen del Amor Hermoso a la iglesia, se procede a sacar el trono del titular de la cofradía, para el encuentro con su madre, y posterior canto de la salve cartagenera.

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Otro momento curioso es cuando la Virgen de la cofradía del Resucitado, que va escoltada por el Piquete del Regimiento de Artillería Antiaérea número 73, sube la calle del Cañón sin parar desde la confluencia de la calle Mayor hasta la entrada en la calle del Aire, lo que supone un gran esfuerzo por parte de los portapasos.

Procesión Domingo de Resurrección en Cartagena

Itinerario: Aire, Jara, Campos, San Francisco, Plaza de San Gines, Duque, Plaza del Risueño, Caridad, Serreta, Plaza Puertas de la Serreta, Parque, Plaza Juan XXIII, Canales, Carmen, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Cañón, Aire, Iglesia de Santa María.

Recogida: 15:00 h.

Composición:

  • Guiones.
  • Heraldos, Escuadra y Tercio de Soldados Romanos.
  • Tercio y trono del Santo Ángel de la Cruz Triunfante.
  • Escuadra de Batidores de la Agrupación de Escolta y Honores.
  • Mesa de la Cofradía
  • Tercio y trono de Nuestro Padre Jesús Resucitado.
  • Tercio y trono del Santísimo Cristo de la Resurrección.
  • Tercio y trono del Sepulcro Vacío Mensaje del Ángel.
  • Tercio y trono de la Alegoría del Ave fénix de la Agrupación Aparición de Jesús a María Magdalena.
  • Tercio y trono de la Agrupación Aparición de Jesús a María Magdalena
  • Tercio y trono de la Aparición de Jesús a los Discípulos de Emaús.
  • Tercio y trono de la Aparición de Jesús a Santo Tomás.
  • Tercio y trono de la Aparición de Jesús a los Apóstoles en el Lago Tiberíades.
  • Tercio y trono de San Juan Evangelista.
  • Tercio y trono de la Santísima Virgen del Amor Hermoso.
  • Agrupación de Damas de la Virgen del Amor Hermoso.
  • Cierre de la Procesión Piquete del Regimiento de Artillería n.º 73.

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