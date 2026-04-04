Horario y recorrido de la procesión del Resucitado de Cartagena

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado cierra hoy las procesiones de la Semana Santa en Cartagena recorriendo las calles Aire, Jara, Campos, San Francisco, Plaza de San Gines, Duque, Plaza del Risueño, Caridad, Serreta, Plaza Puertas de la Serreta, Parque, Plaza Juan XXIII, Canales, Carmen, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Cañón y Aire, hasta entrar en la Iglesia de Santa María.

El momento más emotivo es cuando, tras la llegada del trono de la Virgen del Amor Hermoso a la iglesia, se procede a sacar el trono del titular de la cofradía, para el encuentro con su madre, y posterior canto de la salve cartagenera.

Noticias relacionadas

Otro momento curioso es cuando la Virgen de la cofradía del Resucitado, que va escoltada por el Piquete del Regimiento de Artillería Antiaérea número 73, sube la calle del Cañón sin parar desde la confluencia de la calle Mayor hasta la entrada en la calle del Aire, lo que supone un gran esfuerzo por parte de los portapasos.