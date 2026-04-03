Del reparo junto al Nazareno al asiático del bar Sol: las tradiciones de los cartageneros la noche del Encuentro

Cuando dan las doce de la noche el sepulcral silencio de la última procesión california, la del Solemne Procesión del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros, desaparece y los marrajos toman las calles en la eterna madrugada cartagenera en la que se encuentran Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen Dolorosa.

Así, a las 00:05 horas, el tercio de Granaderos salió a los sones de la 'Micaela' desde el callejón de Bretau a una abarrotada calle Jara, donde miles de cofrades esperaron ansiosos su presencia e inmediatamente después al paso de los judíos. Tras pasar revista, tuvo lugar la llamada a comisarios y el pasacalles.

Comienza en ese momento una cuenta atrás contrarreloj en la que miles de cartageneros aprovechan para visitar las imágenes que a penas dos horas después protagonizarán la procesión del Encuentro.

Estas visitas son para muchos una tradición que se repite año tras año, en una noche en la que se unen fervor y celebración en una noche interminable. Una de esas costumbres que miles de cartageneros llevan haciendo "toda la vida" es acudir a la Pescadería, donde se encuentra Nuestro Padre Jesús Nazareno, para tomarse una fotografía junto al Titular de la Cofradía, obra de José Capuz en 1945, así como el tradicional reparo en la cantina, que en los últimos años los más jóvenes han sustituido por cerveza o incluso había quien directamente optó por un "gin-tonic".

Este lugar es uno de los puntos con mayor afluencia de gente las horas previas al inicio de la procesión, que en el caso del Nazareno recorre el barrio de Santa Lucía hasta la Plaza de la Merced.

Tradición para unos, primera vez para otros, pues también había quien reconocía que "es el primer año que vengo a ver al Nazareno y tomarme el reparo en la Pescadería. Antes la noche del Encuentro salía de fiesta". Para miles de jóvenes esta madrugada es también la noche más festiva de la Semana Santa, resaltando en las calles atestadas de gente sus atuendos con pantalones vaqueros de brillo y abrigos de pelo, que complementan con sus vasos de plástico en la mano.

Las reuniones de familias y amigos no restan emoción a una noche en la que la fe es la protagonista, como reconocía más de uno emocionado ante la imagen del rey de reyes, haciendo una reflexión en voz alta "no es que no creyera, es que renegaba de Dios por mi situación personal", pero el Nazareno siempre estuvo y estará ahí esperando la visita de sus fieles, más tarde o más temprano, mientras sostiene la cruz con la que cargó sobre su espalda los pecados de los hombres.

Si el reparo de la Pescadería es una cita imperdible para muchos, no lo es menos el asiático en el Bar Sol, una plaza que estos días se convierte en un hervidero en el que es difícil hasta caminar entre la multitud. Aprovechando la Semana Santa hay quien el café más típico de Cartagena lo acompaña del duce por excelencia de estas fechas, las torrijas, disfrutando así de una dulce espera hasta el inicio de las procesiones marrajas.

Grupos de amigos inundan la terraza del mítico bar, "desde los 14 años llevamos viniendo aquí la noche del Encuentro, ahora iremos a ver la salida del Nazareno que es para nosotros lo más bonito", explicaban algunos.

La imagen de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli también recibió un abundante número de fieles en el Campus de la Muralla del Mar, desde donde partió a las 2.15 de la madrugada camino de la plaza de la Merced, conocida como plaza del Lago.

Encuentro entre N.P. Jesús Nazareno y la Sma. Virgen Dolorosa en la madrugada de este viernes / A.C

Para que estos momentos pudieran vivirse con seguridad, mientras los cartageneros disfrutaban en las calles, no faltaron los ojos vigilantes y atentos de más de un centenar de Policías Locales, incluidos el Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC) y la unidad canina, así como decenas de miembros de Protección Civil que velaron para que todo se desarrollara sin incidentes.

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En primera persona, lejos de los focos, resguardándose del frío con abrigadas chaquetas y un 'walkie talkie' recorrieron de madrugada la ciudad los concejales de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, y de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, controlando que el operativo preparado desde el Ayuntamiento funcionara como un reloj.