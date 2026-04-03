López Pretel advierte a Arroyo: PP y Vox “condenados a entenderse” en un año

"No hay que olvidar que el PP está condenado a entenderse con Vox y en mayo del 2027 así se verá". Así de contundente se muestra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, cuando lanzó este vaticinio tras ser preguntado por La Opinión si exigiría la salida del gobierno de los dos exediles de su partido, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

López Pretel ya manifestó este miércoles tras la salida de Sánchez de Álamo que para mantener el pacto de gobierno entraba en juego otra variable, mantener "el buen nombre de Vox".

Algo incompatible con sentarse en la misma bancada de gobierno que quienes sin dejar el acta que consiguieron con los votos del partido de Abascal, se han revuelto sin piedad contra el partido verde.

"Dijimos desde el primer momento que exigimos el cumplimiento del pacto PP-Vox, la gobernabilidad y el buen nombre y las políticas de Vox", volvió a señalar el vicealcalde, quien debe tomar una decisión próximamente que podría modificar la composición del Ejecutivo local, ya que Arroyo apuntó que "no voy a echar a nadie" y que confiaba en todos sus concejales.

López Pretel reconoció que "estamos hablando con el PP para conseguir todo eso y, en cualquier caso, qué decisión tomamos el grupo Vox". Continuar en el mismo gobierno que sus dos díscolos o mantenerse firme y dejar el gobierno. Esa es la cuestión.

El líder local de la formación de Abascal ve "muy triste que dos personas hagan valer derecho de voto que le confiere un acta que obtuvieron con los votos a una lista y un partido al que han demostrado no ser dignos de pertenecer". Pero la decisión no está tomada.

En su mente pesa la "amenaza de moción de censura", que "está presente desde el inicio de pacto por parte de estos dos concejales que ya demostraron no ser leales a nadie", y, tras la salida de Salinas, estos contactos se retomaron como adelantó La Opinión este miércoles.

Tras su primer intento hace más de un año de formar un gobierno alternativo con la oposición, sus cartas quedaron marcadas y aunque Sánchez del Álamo fue la principal beneficiaria de la marcha de Salinas, que le supuso ocupar su puesto en la Junta de Gobierno y una mejora salarial, entendió las señales y se dio cuenta de que si tenía intención de continuar en política una legislatura más no sería de la mano del partido que le otorgó el acta en esta.

La marcha de Antelo, a quien los dos ediles apoyaron públicamente antes de su caída, y Salinas también después, fue su punto de inflexión.

"Cualquier cosa que pase ahora tendrá efectos en el 2027, está demasiado cerca ese momento", sentenció López Pretel.