La cofradía marraja saca hoy el Santo Entierro: horario y recorrido de la procesión en Cartagena

Una noche más de Semana Santa, desde la iglesia de Santa María de Gracia partirá hoy la procesión de Cartagena, la del Santo Entierro. La cofradía marraja es la encargada de este desfile procesional que finaliza con el Santo Sepulcro y que comenzará a las ocho de la tarde

Procesión del Santo Entierro Itinerario: Aire, Cañón, Mayor, plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Sagasta, Tolosa Latour, Carmen, Santa Florentina, Parque, Serreta, Duque, San Francisco, Campos, Jara, Aire, iglesia de Santa María. Composición: Granaderos

Santo Cáliz

Nuestro Padre Jesús Nazareno

Expolio de Jesús

Santa Agonía de Cristo

Lanzada

Santísimo Descendimiento

Santísima Virgen de la Piedad

Santísimo Enterramiento de Cristo

Soldados Romanos

Santo Sepulcro

Santa María Magdalena

San Juan

Sma. Virgen de la Soledad