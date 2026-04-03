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La cofradía marraja saca hoy el Santo Entierro: horario y recorrido de la procesión en Cartagena

Consulta el recorrido y la composición de la procesión

Procesión del Santo Entierro en Cartagena

Procesión del Santo Entierro en Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

L.O.

Una noche más de Semana Santa, desde la iglesia de Santa María de Gracia partirá hoy la procesión de Cartagena, la del Santo Entierro. La cofradía marraja es la encargada de este desfile procesional que finaliza con el Santo Sepulcro y que comenzará a las ocho de la tarde

Procesión del Santo Entierro

Itinerario: Aire, Cañón, Mayor, plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Sagasta, Tolosa Latour, Carmen, Santa Florentina, Parque, Serreta, Duque, San Francisco, Campos, Jara, Aire, iglesia de Santa María.

Composición:

  • Granaderos
  • Santo Cáliz
  • Nuestro Padre Jesús Nazareno
  • Expolio de Jesús
  • Santa Agonía de Cristo
  • Lanzada
  • Santísimo Descendimiento
  • Santísima Virgen de la Piedad
  • Santísimo Enterramiento de Cristo
  • Soldados Romanos
  • Santo Sepulcro
  • Santa María Magdalena
  • San Juan
  • Sma. Virgen de la Soledad

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