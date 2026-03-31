Un centro deportivo y nuevas zonas verdes: La UPCT saca del cajón el proyecto del cerro de San José en Cartagena

La Universidad Politécnica de Cartagena saca a contratación la construcción y la consiguiente gestión y explotación de un centro deportivo con aparcamiento y zonas verdes en la esquina de la calles Sor Francisca Armendáriz y Pedro Marín Zermeño de Cartagena. Se trata de una de las fases del proyecto de recuperación del cerro de San José que fue presentado en 2024.

La actuación se ubica en un entorno que cuenta con unas antiguas instalaciones deportivas de la UPCT que han quedado desfasadas, que se encuentran en desuso y que no permiten hacer una oferta de actividades deportivas y de actividad física acordes a las necesidades actuales de los estudiantes.

Por esta razón, para poder ejecutar la actuación, la empresa adjudicataria deberá derribar varias edificaciones propiedad de la universidad que se encuentran en desuso, como el antiguo gimnasio, el club de hípica, un edificio auxiliar, dos almacenes y la piscina. En total, la superficie a demoler es de 1.808 metros cuadrados.

Con este proyecto la universidad busca poner en marcha un centro deportivo en la parcela, con el fin de garantizar la prestación de un servicio de interés público orientado a la práctica del deporte y la actividad física. Los trabajos deben ajustarse al Plan Director del Cerro de San José, aprobado en 2024, y a respetar criterios de integración en el entorno histórico. El volumen de la construcción tiene que quedar por debajo de la coronación de la muralla de Carlos III, y que la cubierta funcione como plaza o zona ajardinada

Además, de la instalación destinada al centro deportivo la empresa deberá adecuar aparcamiento para coches, motos, bicicletas y patinetes. Si bien las superficies construidas no podrán superar los 6.100 metros cuadrados totales, incluida la edificación y el aparcamiento.

En el pliego de preescripciones técnicas de la edificación elaborado por la universidad se desgranan algunos de los espacios fundamentales de las nuevas instalaciones tales como zona de acceso, vestíbulo con puesto de control, zona de administración, ludoteca, zona Kids, máquinas expendedoras, vestuarios masculino y femenino, vestuarios para niños y niñas, zona piscinas con spa, tres salas de trabajo en grupo para actividades como cicling o yoga, una sala de musculación y dos pistas del padel exteriores.

Como condición para hacerse con la concesión, la UPCT señala que la empresa deberá aplicar ventajas para los miembros de la comunidad universitaria, tales como que se les reservarán un mínimo de 2.500 plazas y se aplicará una bonificación universitaria mínima del 15% sobre la tarifa individual general.

Asimismo, el concesionario deberá incluir en la denominación del centro una referencia a la universidad.

La UPCT establece un canon mínimo de licitación de 70.000 euros al año, si bien los licitadores pueden mejorar esta oferta. Esta cuota comenzará a abonarse una vez hayan finalizado las obras. La concesionaria tendrá 9 meses desde la formalización para pedir licencias y contará con 24 meses para ejecutar todo el proyecto, con posible prórroga de hasta 6 meses.

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El plazo de la concesión de las instalaciones será, como máximo, de 75 años desde la fecha de su formalización. Al término de la concesión, la totalidad de las instalaciones revertirán de pleno derecho a la UPCT en perfecto estado de conservación y libres de cualquier carga.