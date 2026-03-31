Semana Santa
Los Apóstoles recorren este Martes Santo Cartagena en la procesión más castrense: estos son los horarios e itinerarios
Cada discípulo de Jesús parte de una instalación militar hasta unirse en la plaza San Sebastián para continuar juntos hasta Santa María de Gracia
La Procesión de los Traslados de los Apóstoles recorrerá Cartagena este Martes Santo. La Cofradía California celebrará la Procesión de los Traslados de los Apóstoles, uno de los actos más significativos de la Semana Santa cartagenera, con la salida de las imágenes de Santiago Apóstol, San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol desde distintos puntos de la ciudad hasta su encuentro en la plaza de San Sebastián. Se trata de la procesión más castrense, si bien este caracter está muy presente en todos los cortejos pasionales locales, ya que cada discípulo de Jesús parte de una instalación militar.
La primera salida tendrá lugar a las 20.26 horas con Santiago Apóstol, que partirá desde el interior del Gobierno Militar, en la Muralla del Mar. El recorrido continuará por Príncipe de Vergara, Subida a las Monjas, Plaza del Ayuntamiento, Cañón, Aire, San Miguel, Campos, Plaza de San Francisco, Ignacio García, Balcones Azules y Honda, hasta llegar a la plaza de San Sebastián.
A la misma hora, a las 20.26, iniciará también su traslado San Juan Evangelista, que saldrá desde el interior del Real Parque de Artillería. Su itinerario discurrirá por Plaza Puertas de la Serreta, Serreta y Caridad, donde en la Iglesia de la Caridad se realizará una ofrenda floral a la Santísima Virgen de la Caridad. Después, el cortejo seguirá por Caridad, Plaza de la Inmaculada, Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos y Jara, hasta desembocar igualmente en la plaza de San Sebastián.
Por su parte, San Pedro Apóstol saldrá a las 21.15 horas desde el interior del Arsenal Militar, tras solicitar el pertinente permiso al Almirante. La imagen recorrerá las calles Real, Castellini y Puertas de Murcia hasta llegar a la plaza de San Sebastián.
Será en este punto donde las tres agrupaciones, Santiago Apóstol, San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol, se unirán para continuar juntas por calle Mayor, Cañón y Aire hasta la Iglesia de Santa María de Gracia, desde donde partirán el Miércoles Santo para volver a recorrer las calles del centro de Cartagena en la Magna Procesión del Santísimo Cristo del Prendimiento, imagen titular de la cofradía.
Procesión de los Traslados de los Apóstoles (Cofradía California)
20:26 - Santiago Apóstol salida desde el Gobierno Militar
20:26 - San Juan Evangelista salida desde el Real Parque de Artillería
21:15 - San Pedro Apóstol salida desde el interior del Arsenal Militar
Itinerarios:
- Agrupación: Santiago Apóstol: Salida desde el interior del Gobierno Militar (Muralla del Mar), hacia las calles de Príncipe de Vergara, Subida a la Monjas, Plaza del Ayuntamiento, Cañón, Aire, San Miguel, Campos, Plaza de San Francisco (lado Oeste) Ignacio García, Balcones Azules, Honda, a Plaza de San Sebastián.
- Agrupación: San Juan Evangelista: Salida desde el interior del Parque de Artillería, hacia las calles de Plaza Puertas de la Serreta, Serreta, Caridad, y en la Consagrada Iglesia de la Caridad Ofrenda Floral a la Santísima Virgen de la Caridad. Continuando el cortejo por Caridad, Plaza de la Inmaculada, Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, a Plaza de San Sebastián.
- Agrupación San Pedro Apóstol: Salida desde el interior del Arsenal Militar, hacia las calles de Real, Castellini, Puertas de Murcia, a la Plaza de San Sebastián, donde las Agrupaciones de Santiago Apóstol. San Juan Evangelista. y San Pedro Apóstol se unen, recorriendo calle Mayor, Cañón, Aire hacia la Iglesia de Santa María de Gracia.
Orden y composición:
- Representación de Cofradía (Prendimiento)
- Trono Insignia de la Cofradía
- Agrupación de Granaderos
- Tercio del Santiago Apóstol
- Trono del Santiago Apóstol
- Tercio del San Juan Evangelista
- Trono del San Juan Evangelista
- Tercio del San Pedro Apóstol
- Mesa de la Cofradía
- Trono del San Pedro Apóstol
- Piquete de Infantería de Marina
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