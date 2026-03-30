El Gobierno local de Cartagena cierra las cuentas en positivo tras un año negro

El pleno del Ayuntamiento celebrará el próximo miércoles una sesión extraordinaria en la que el Gobierno municipal dará cuenta de la evolución de las cuentas al cierre del ejercicio 2025. Entre los datos más relevantes figura la reducción de la deuda municipal, que a 31 de diciembre es ya 15 millones de euros inferior a la del inicio de la legislatura y se sitúa en el 25% de los recursos corrientes.

El concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, destacó que la previsión es que la deuda al término de la presente legislatura quede reducida a 43 millones de euros y que «actualmente, Cartagena está entre los grandes ayuntamientos de España con menor deuda».

El informe de liquidación del ejercicio 2025, que será debatido en la sesión plenaria, constata además el cumplimiento de la regla de gasto, el principal indicador de control y evolución de las cuentas municipales. En concreto, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con 4,5 millones de euros positivos, revirtiendo así el incumplimiento registrado en 2024.

Tras la sesión, se celebrará también el debate sobre la gestión económica del Ayuntamiento solicitado por el grupo municipal MC.

Uno de los datos más destacados del cierre de 2025 es el nivel de ejecución inversora alcanzado por el Ayuntamiento, «el más alto de las dos últimas décadas», señalan. Las inversiones reales superaron los 70 millones de euros, mientras que se inició la contratación de obras por valor de 46 millones de euros, cerrando el año con el 66% del presupuesto total licitado.

A ello se suma el gasto en el mantenimiento de los servicios públicos, donde el presupuesto contratado alcanzó el 93% a final de año, con un volumen total de 123.509.406,56 euros. Además, los informes de Intervención reflejan una contención del gasto público del 2,97%.

En materia de estabilidad presupuestaria, el Gobierno municipal previó en los presupuestos de 2026 un superávit inicial de 4,5 millones de euros para compensar el efecto de la subida salarial acumulada de los empleados públicos, que situó la estabilidad del Ayuntamiento en -8,6 millones de euros al cierre de 2025.

En cuanto al remanente de tesorería, se sitúa en 49 millones de euros positivos descontados el exceso de financiación afectada. «Es decir, los fondos que hemos conseguido y que están en ejecución», apuntó Jáudenes. Técnicamente, a 31 de diciembre, la cifra era de -25 millones de euros, «que se irá reduciendo conforme concluyan los proyectos financiando que hemos logrado de otras administraciones para proyectos como la Casa Rubio, la escuela infantil del Parque de la Rosa, el proyecto del sellado del vertedero, las actuaciones del Plan Re-Crea o el desdoblamiento de la Ronda Oeste», señaló el edil.

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Otro de los indicadores «que refleja la buena evolución de las cuentas municipales» es la mejora del periodo medio de pago a proveedores, que cerró 2025 en 7,31 días, un 75% por debajo del límite legal fijado en 30 días. «Un dato que no sólo computa positivamente sino que, además, beneficia a los autónomos y pequeñas y medianas empresas que trabajan con el Ayuntamiento», concluyó Jáudenes.