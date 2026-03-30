La cantera california procesiona con un ‘Jerusalén’ pletórico

Desde hace años, cada día cientos de niños mueren, sufren heridas o se tienen que desplazar por las guerras de Gaza, Líbano, o las tensiones con palestinos en Cisjordania, a las que ahora se les unen los frentes en Irán. A ese entorno geográfico, hoy amenazado con bombardeos constantes, trasladaron a los espectadores los más jóvenes de la Cofradía California de Cartagena, que, como pudiera hacer una máquina del tiempo y el espacio, transportaron a la Tierra Santa de hace casi 2000 años.

Aquel era un día en el que niños y niñas salieron pletóricos a recibir a Jesucristo en su entrada triunfal en Jerusalén, como recreó este Domingo de Ramos por el casco histórico de la antigua Cartagonova, con el orden, la música y la marcialidad propia de la Semana Santa de Cartagena la procesión de ‘La Burrica’, que tiene su origen en 1944.

La alegría no solo se pudo ver durante el cortejo en las caras los menores, sino que también la reflejaban las sonrisas y los aplausos constantes de los padres, madres y abuelos de la nueva cantera de procesionistas, a los que se les unían algunos fieles y turistas.

Y es que el pasado año esta procesión no pudo salir por la amenaza de lluvia y el año anterior tuvo que disolverse por el agua caída cuando ya estaba toda en la calle. «Eso ha conllevado que las familias al completo lo vieran con más ilusión, ya que hay más casos de menores que procesionan por primera vez», explicó Desiré Beltrán, cronista de la Cofradía California. Este año el fuerte viento que hizo horas antes del desfile obligó a reforzar como medida preventiva los sudarios, para evitar que hicieran efecto cometa, y las palmas por seguridad, pero no impidió que mostraran su mejor imagen.

Nada más y nada menos que un millar de californios procesionaron a cara descubierta y con palmas o ramas de olivo, acompañando a los tronos que salieron de la iglesia de Santa María de Gracia, a la que volvieron tras recorrer el modernista conjunto histórico artístico de la trimilenaria.

Dieciséis tercios infantiles de las agrupaciones californias, intercalados por cientos de jóvenes nazarenos repartiendo caramelos con sus túnicas del color de la sangre de Cristo, acompañaron a los doce tronos, tres de ellos a hombros de jóvenes cofrades.

La procesión fue abierta por los guiones, la Agrupación de Granaderos (en la que llamaban la atención las primeras filas con los más pequeños), el trono insignia de la Cofradía y personajes Bíblicos como Moisés, el rey David, el Faraón y sus sirvientes, el rey Herodes, el Sumo Sacerdote y trompeteros con el Arca de la Alianza. Les siguió la Agrupación de Soldados Romanos (los Armados del Prendimiento), el tercio del Prendimiento con el trono ‘El Bautismo de Jesús’, los tercios de la ‘Santa Cena’, San Pedro Samaritana y el trono de la ‘Conversión de la Samaritana’. A continuación desfilaron el tercio de Santiago Apóstol con el trono ‘La Elección de Jesús a los Zebedeos’, el tercio de la Coronación de Espinas y el trono de ‘El Sermón de la Montaña’; el tercio de San Pedro con el trono de ‘La imposición del Primado’; el tercio de la Sentencia de Jesús con el tercio del Ósculo y el trono de los ‘Milagros de Jesús’.

Seguidamente, se pudo disfrutar del paso del Pueblo Hebreo de la Oración en el Huerto, el Carro Bocina del Ángel Confortador de la Oración en el Huerto, el tercio de la Oración en el Huerto y el trono ‘Jesús Camino de Jerusalén’; junto con el tercio de la Santísima Virgen del Primer Dolor y el trono de ‘Jesús con los Niños’; el tercio de la Flagelación y el trono de la ‘Unción de Betania’; los tercios del Discípulo Amado y el Juicio de Jesús, junto al carro Bocina del Ángel.

El cortejo concluía con el tercio de San Juan Evangelista, la Mesa de la Cofradía, el trono de la ‘Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén’, con las esculturas obras de José Sánchez Lozano, entre las que destaca ‘La Burrica’, que da el nombre popular a la procesión y que los californios pretenden restaurar en los próximos años, y el Piquete de la Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos, como escolta del trono de cierre de la procesión.

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Pero la procesión se recogió y los niños y niñas de Oriente Medio siguen soñando con poder vivir, a ser posible mañana, un día tan feliz como el que vivió el pueblo hebreo de aquel Domingo de Ramos.