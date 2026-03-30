Atraca en Cartagena una réplica de la Nao Santa María con la que Colón viajó a América en 1492

La Nao Santa María atraca por primera vez en el Puerto de Cartagena e invita a sus visitantes a viajar al siglo XV, para descubrir cómo era la vida a bordo de la réplica de la embarcación que unió dos mundos con el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón.

La embarcación estará en la ciudad hasta el próximo domingo 5 de abril, con diferentes pases de 10:00 a 19:30 horas.

La reserva de entradas se puede hacer a través de su web o en la propia embarcación, ubicada junto a la patacha.

La nave cuenta con tres cubiertas accesibles al público. De esta manera, la Nao Santa María se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes navegantes. Se trata de una oportunidad única para conocer la historia de esta embarcación y adentrarse en sus diferentes estancias. El buque realiza realizará en 2026 una gran gira por Reino Unido y diferentes puertos de Europa.

El precio de las entradas es de 8 euros para los adultos y 4 para los niños (de 5 a 10 años). También hay un bono para familias de 20 euros (2 adultos + hasta 3 niños de entre 5- 10 años), y los menores de cinco años entran gratis, siempre acompañados por un adulto.

La nao Santa María realizó la travesía que ha sido señalada como una de las más impresionantes obras transformadoras de la humanidad: el Descubrimiento de América, que cambió el devenir de la historia universal.

El 3 de agosto de 1492 la Santa María partió desde el puerto de Palos de la Frontera (Huelva) junto a las carabelas Pinta y Niña, las llamadas Tres Carabelas o Flota Colombina, de la que era su nave capitana. Fue adquirida por la corona española para que formara parte de la expedición colombina, a Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo cántabro, vecino entonces del Puerto de Santa María.

Tras hacer escala en la isla de La Gomera, después de 33 días de navegación, el 12 de octubre de 1492 la nao Santa María, tripulada por 40 hombres al mando de Cristóbal Colón, alcanzó América, protagonizando uno de los encuentros más transcendentales de la historia. Su piloto fue Alonso Niño y su maestre, Juan de la Cosa.

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Estando en la isla La Española el día de Navidad de aquel año de 1492, la nave encalló en unos bajos por descuido del grumete que llevaba su timón, y naufragó. En el lugar del naufragio conocido como bahía de Caracol en la isla de Haití, se levantó con sus restos el primer asentamiento español en América, el Fuerte Navidad.