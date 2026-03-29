Los vecinos de Perín en Cartagena esperan un nuevo transformador que solucione los cortes de luz

Tras años sufriendo cortes de luz constantes, los vecinos de Perín, en la zona oeste de Cartagena, esperan la instalación de un nuevo transformador de luz que deje esa situación en un mal recuerdo.

Esta semana en el Pleno municipal el concejal de MC Enrique Pérez Abellán vio aprobada por unanimidad su moción instando al Gobierno local a solicitar a Iberdrola Distribución la adecuación y refuerzo de la red eléctrica para mejorar el bienestar de los vecinos de Perín y evitar su despoblamiento.

Asimismo, también se aceptó una enmienda propuesta por el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, para que el pleno inste a la Confederación Hidrográfica del Segura, a dar las autorizaciones correspondientes de manera que Iberdrola pueda instalar un nuevo centro de transformación en la zona.

Ortega explicó que, tras haber mantenido recientemente una reunión con el responsable del sector en Iberdrola, que es el que realiza las obras de los nuevos centros de transformación, le informó de que ya tienen las autorizaciones para poner un nuevo centro de transformación en Perín, tienen el terreno, el proyecto y el dinero, solo falta la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. En las próximas semanas se podría desbloquear el informe correspondiente y proceder a realizar rápidamente la obra.

Durante su exposición Pérez Abellán detalló que era necesario una actuación inmediata para reforzar la red eléctrica en Perín ante los graves problemas de suministro que sufren los vecinos desde hace años. Una situación que está afectando directamente a su calidad de vida y al desarrollo del entorno rural.

El concejal denunció que "los vecinos llevan más de seis años soportando caídas de tensión, cortes de luz y un suministro claramente insuficiente sin que nadie dé una solución definitiva".

La problemática afecta no solo al núcleo de Perín, sino también a otros caseríos como Los Blases, Los Flores o Las Barrenas, donde los residentes denuncian una electricidad débil, inestable y con frecuentes interrupciones, que provoca averías en electrodomésticos y dificulta el día a día en viviendas, explotaciones agrícolas, ganaderas y alojamientos turísticos.

"Estamos hablando de una luz mortecina, sin potencia, que impide el funcionamiento normal de los hogares y que incluso puede poner en riesgo las instalaciones. No es una situación puntual, es un problema estructural que se repite año tras año", concretó Pérez Abellán.

Esta situación se agrava en momentos de mayor demanda, como en verano, cuando aumenta la población, o en invierno, con el uso de sistemas de calefacción, lo que deriva en cortes constantes y una mayor inestabilidad del suministro. Además, el edil apuntó que el problema eléctrico está frenando el desarrollo del propio pueblo.

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"Perín no puede crecer porque la red está obsoleta. Hay vecinos que no pueden construir o rehabilitar sus viviendas porque los informes de la distribuidora son negativos. Esto está condenando al pueblo al estancamiento y al despoblamiento", advirtió.