La tertulia intelectual del Bar Sol en Cartagena

Uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos los investigadores históricos es la identificación de determinadas personas que aparecen en las fotografías antiguas. El tiempo pasa y cada vez es más complicado encontrar a alguien que haya sido contemporáneo o contemporánea de cualquiera de los protagonistas de una vieja imagen. En el caso que nos ocupa es la terraza del Bar Sol de Cartagena, fundado por Francisco Inglés Ros, la que reúne en la plaza de San Ginés a un grupo de amigos de los que he enumerado a los identificados para dar a conocer un poco de cada uno de ellos.

De telón de fondo una fuente-farola que oculta la entrada a un refugio de la Guerra Civil y en las esquinas con la calle Cuatro Santos la tienda de tejidos E.O.S.A. y Gómiz y Compañía S.L. de la que se ve el toldo. Con el número 1 Pedro Bernal Martínez, director desde 1925 de la Prisión del Partido de Cartagena, periodista y escritor que llegó a ser director del periódico local El Noticiero y se casó con Carmen Beltrí, hija del arquitecto modernista Víctor Beltrí. Gran especialista en materia musical, suyas eran las crónicas de los conciertos que se celebraban en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del Sureste y también dominaba la pintura.

El número 2 es para Agustín Samper, lorquino de nacimiento, vivió en la calle Marango, muy cerca de la plaza de toros y algo debió de influir esta circunstancia pues acabó siendo uno de los grandes expertos en el arte de Cúchares. Colaboró con revistas taurinas como Palmas y Pitos o La nueva lidia y a nivel local lo hizo con los periódicos La Tierra, Cartagena Ilustrada, El Porvenir y El Noticiero. A su insistencia le debemos la terminación del bonito mosaico con los versos que Miguel de Cervantes le dedicó a nuestra ciudad y que hoy podemos contemplar junto a la Muralla del Mar. José Rodríguez Cánovas es el tercero de los literatos, fue director del diario República y tuvo un papel muy importante en la Universidad Popular junto a Carmen Conde y su marido el poeta Antonio Oliver al que le dedicó un libro sobre su trabajo en dicha institución.

En la parte superior, el toldo de la perfumería Gómiz y Compañía / L.O.

Gran conferenciante, Rodríguez escribía de forma habitual en El Noticiero y a su autoría se deben varios libros entre los que figuran sendas monografías sobre el actor Isidoro Máiquez, el poeta Monroy, el pintor Ussel de Guimbarda y otro de recuerdos del Teatro Circo y el Teatro Principal.

De pie con gafas y con una camisa a rayas el que fuera Cronista Oficial de nuestra ciudad Alberto Colao, fundador de la añorada librería Athenas en la calle San Francisco, templo de la cultura cartagenera desde la que editó la inolvidable 'Colección Almarjal' donde lo más granado de la cultura local escribió sobre temas muy interesantes de nuestra historia.

Sentado a la derecha con traje oscuro José Zarco Avellaneda, a quien le debemos que esta y otras muchas imágenes hayan llegado hasta nosotros gracias a su donación al Archivo Municipal. Periodista de profesión, dirigió durante un año El Noticiero y estuvo al frente del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento durante el mandato de cinco alcaldes. Editó el semanario Luz y Letras pero siempre será recordado por la revista Sudeste de la que este año se han cumplido 50 años de su publicación.

El último de los protagonistas identificado, con chaqueta de color claro, es el doctor Eduardo Bonet Molina que se convirtió en uno de los alcaldes más jovenes de nuestra ciudad y lo fue durante la Segunda República. Gran aficionado a los toros, gracias a él y al torero Juan García Mondeño se llevaron a cabo los festivales benéficos que hicieron posible la construcción de la nueva Casa Cuna ubicada en el Ensanche. Entre sus libros figuran En el tablao y en el ruedo con prólogo de Antonio Bienvenida, Mar adentro, prologado por el cronista Isidoro Valverde y Paso a paso con la portada dibujada por el pintor cartagenero Ramón Alonso Luzzy.

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Y hasta aquí esta pequeña semblanza sobre algunos de los integrantes de esta tertulia intelectual, no descarto, es más lo espero, que alguna persona pueda identificar a alguno de los miembros a los que no he podido poner nombre y apellidos y le estaré muy agradecido por comunicarme esa información.