El tambor llega a Cartagena en un Sábado de Pasión con siete imágenes a hombros

El Sábado de Pasión es el único de los diez días de la Semana Santa cartagenera que no se identifica con una cofradía concreta. De hecho, las dos cofradías mayoritarias lo aprovechan para realizar traslados de imágenes, con los que demuestran sus vínculos con distintas entidades de la ciudad.

La principal novedad de este año es que la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas, conocida como ‘californios’, incorporaron cinco tambores por primera vez en la historia de estos actos que han retomado dos años después, pues el pasado año los cancelaron por el riesgo de lluvia.

La cronista de la cofradía california, Desiré Beltrán, explicó que “con esta decisión del Hermano Mayor, se suma la música como un elemento más de engrandecimiento de estos traslados, que queremos que sigan creciendo gracias a la implicación de la ciudadanía”.

Este tambor acompañó el primero de los cortejos de este sábado de la cofradía del Prendimiento, compuesto por una naveta e incensarios, una cruz alzada acompañada de faroles, el Cristo de la Sentencia portado por policías nacionales de uniforme y las promesas que le acompañaban tras la directiva de la agrupación y miembros de la mesa de la cofradía. El traslado, que simboliza el nexo de unión entre estos cofrades y el Cuerpo Nacional de Policía, partió de la calle Cristo de la Sentencia, junto a la Comisaría, y se unió en la plaza de España al traslado de la Virgen de la Esperanza, que salió unos minutos después del colegio de Carmelitas.

Estos pequeños tronos recorrieron la calle del Carmen y continuaron por las Puertas de Murcia, donde se produjo el encuentro con la Virgen de Vuelta al Calvario, procedente de la capilla de Santa Bárbara del Parque de Artillería, en la que recibe culto todo el año. Desde la plaza del Icue las imágenes continuaron hasta la iglesia de Santa María.

Por su parte, la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, conocida como ‘marrajos’, aprovechó la tarde para que cuatro de sus imágenes llegaran, sin música de ningún tipo pero acompañadas de cientos de fieles, a los puntos de partida de las procesiones que saldrán el Viernes y Sábado Santo, ya con todo su esplendor.

El primer traslado fue el del titular de la cofradía, en el que una veintena de personas llevaron a hombros la obra de José Capúz, mientras unos 300 fieles rezaban las 14 estaciones del viacrucis hasta llegar a la iglesia de Santiago Apóstol, donde se ofició una misa con ‘El Jesús’. Lirios morados y claveles blancos adornaban el sencillo trono y la cruz de la cofradía abría el paso para llegar al barrio de Santa Lucía, desde cuya pescadería la imagen volverá al casco histórico por el Encuentro de la madrugada del Viernes Santo.

El segundo traslado marrajo lo protagonizó el Cristo de Medinaceli y representa la cesión de la asociación del Medinaceli, propietarios de la imagen, a la Agrupación de los Estudiantes para que procesione desde el antiguo Hospital de Marina, en el campus universitario de la Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de Cartagena, con la que está hermanada la agrupación. En este caso destacaron como novedad la corona recién restaurada por Macarena Poblaciones y que el itinerario lo abría el nuevo sudario de la agrupación, en vez del habitual de la asociación. En este caso, cualquier ciudadano podía solicitar portar la imagen en el trayecto.

Por su parte, la Virgen de la Soledad de los Pobres fue llevada desde la capilla de adoración perpetua de la parroquia de San Antonio María Claret hasta la iglesia de Santa María de Gracia con el rezo del rosario, por calles menos bulliciosas en búsqueda de recogimiento.

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El principal templo de la Semana Santa de la ciudad trimilenaria recibió también al Cristo de la Agonía, que fue trasladado haciendo el Viacrucis desde el Colegio del Patronato, donde recibe culto el resto del año desde el cierre del Cuartel de Instrucción de Marinería.