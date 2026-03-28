Susto en la Semana Santa de Cartagena: un Cristo tiene que dejar de procesionar por riesgo de caída

Podría haber sido una tragedia, pero se quedó en un susto. El escenario, la Semana Santa de Cartagena. Un fallo en la estructura que sujeta la talla obligó este Viernes de Dolores por la noche, por seguridad, a sacar de la procesión la talla del Cristo de la Misericordia, indican testigos presenciales.

En concreto, el incidente ocurrió en el centro de la ciudad portuaria, en la calle del Parque, cuando el cortejo de los californios llevaba más o menos la mitad del desfile, apuntan las mismas fuentes.

El trono se detuvo y fue retirado a una esquina de la vía, por precaución, mientras el resto de la procesión continuó su marcha.

La talla del Cristo de la Misericordia, antes del incidente. / Loyola Pérez de Villegas

Dado que faltaba bastante rato para recogerse y llegar a la iglesia, con lo cual el paso iba a pararse, ser levantado y bajado muchas veces, los responsables de la procesión tomaron la decisión de continuar sin este trono. De haber asumido el riesgo, era peligroso que la talla hubiese saltado del trono y caído al suelo, con el consiguiente destrozo patrimonial y emocional que implicaba. Además, podría haber dado a los portapasos y a la gente que veía la procesión en el público.

Cien personas, de negro y rojo, portan a hombros este trono, el de una imagen de vestir, obra de Hernández Navarro, que muestra a Jesús de pie, sosteniendo su Cruz con la mano izquierda. Se trata de una talla relativamente joven: procesionó por primera vez en 2003, hace solo 23 años.

No es la primera vez que cae una imagen

Los incidentes en los que una talla se tambalea o incluso cae durante una procesión de Semana Santa ocurren habitualmente y suelen deberse, por lo general, a fallos en la maniobra en la hora de alzar el paso, a problemas estructurales o directamente a accidentes con elementos urbanos (choques con una farola o un semáforo, por ejemplo, aunque no fue el caso).

En el caso de Cartagena, se sospecha que fue la segunda opción: la imagen no estaba bien sujeta. La talla no pudo completar el recorrido, que sí hizo el resto del cortejo.

Según apuntaron desde el Ayuntamiento en su web, el desfile formaba parte del "programa de actos con el que Cartagena arranca su Semana Santa, comenzando de madrugada con la primera procesión de España, el Vía Crucis del Cristo del Socorro, y cerrando con la procesión del Cristo de la Misericordia y Santísima Virgen del Rosario de la Cofradía California".