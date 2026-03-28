Semana Santa Cartagena 2026
450 monas para preparar la procesión de la luz en Cartagena
La Económica y el delegado episcopal de Cofradías, premios ‘Resucitó’
Pablo González Pérez-Crespo
El centro Cultural Ramón Alonso Luzzy cogió este Sábado de Pasión el tradicional Cabildo de Monas, con el que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado ‘calienta motores’ de cara a la que su Hermana Mayor, Marién García Boj, denominó como “la procesión más importante de toda la Semana Santa: la de la alegría, de la luz y de la victoria”, en referencia que “con ella nace la esperanza”.
En el acto se repartieron 450 monas de pascua, entre las de pequeño tamaño y las gigantes, y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena; el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, Alfonso Alburquerque García; el mayordomo del Resucitado Ginés Marín López; y el responsable de Iglesia de la Cofradía, Rubén Castro Sevilla, recibieron los premios ‘Resucitó’.
García Boj destacó que con los actos del 80 aniversario de procesiones como Cofradía y la Magna Porcesion organizada por la Diócesis de Cartagena con motivo del año jubilar de la Esperanza “este año ha sido de una intensidad tremenda, brutal y había que preparar muchísimas cosas”. De entre los actos de esta Cuaresma subrayó la exposición en ‘La Económica’ de la restauración de la Biga romana de sus soldados romanos.
También se entregó el pin conmemorativo por los 50 años a Fulgencio Egea Moya y a Matilde Vélez Moral, se procedió a la entrega de patentes a los nuevos cofrades y al nombramiento de nuevos mayordomos y consiliarios.
- Arco del Noroeste: más negro que el asfalto
- Este es el horario y recorrido de las dos procesiones del Sábado de Pasión en Murcia
- Cortan al tráfico la A-33 en ambos sentidos a la altura de Jumilla
- Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
- Grupo Orenes, reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España
- La procesión del Lunes Santo en Murcia adelanta su salida una hora
- El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos
- El Real Murcia nombrará presidente a Pedro León