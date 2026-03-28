450 monas para preparar la procesión de la luz en Cartagena

El centro Cultural Ramón Alonso Luzzy cogió este Sábado de Pasión el tradicional Cabildo de Monas, con el que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado ‘calienta motores’ de cara a la que su Hermana Mayor, Marién García Boj, denominó como “la procesión más importante de toda la Semana Santa: la de la alegría, de la luz y de la victoria”, en referencia que “con ella nace la esperanza”.

En el acto se repartieron 450 monas de pascua, entre las de pequeño tamaño y las gigantes, y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena; el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, Alfonso Alburquerque García; el mayordomo del Resucitado Ginés Marín López; y el responsable de Iglesia de la Cofradía, Rubén Castro Sevilla, recibieron los premios ‘Resucitó’.

García Boj destacó que con los actos del 80 aniversario de procesiones como Cofradía y la Magna Porcesion organizada por la Diócesis de Cartagena con motivo del año jubilar de la Esperanza “este año ha sido de una intensidad tremenda, brutal y había que preparar muchísimas cosas”. De entre los actos de esta Cuaresma subrayó la exposición en ‘La Económica’ de la restauración de la Biga romana de sus soldados romanos.

También se entregó el pin conmemorativo por los 50 años a Fulgencio Egea Moya y a Matilde Vélez Moral, se procedió a la entrega de patentes a los nuevos cofrades y al nombramiento de nuevos mayordomos y consiliarios.