Cartagena se suma a la moda de las bicicletas eléctricas

El Ayuntamiento de Cartagena adjudica a la empresa Hoppy, por un canon anual de 30.999 euros, el nuevo servicio municipal de bicicletas eléctricas, que contará con una flota inicial de 300 bicicletas distribuidas en distintos puntos de la ciudad y que se reforzará durante el verano para mejorar la movilidad en el litoral.

El contrato contempla, además, un refuerzo específico entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en La Manga y Cabo de Palos, donde se habilitarán 70 bicicletas adicionales en 30 puntos de anclaje virtual. Este sistema permitirá dar continuidad al mismo en coordinación con el municipio vecino de San Javier, cuyo servicio también es prestado por el mismo adjudicatario.

El nuevo servicio incorporará tecnología de geovallado y anclaje virtual, lo que permitirá estacionar las bicicletas en espacios delimitados mediante GPS de alta precisión. Los usuarios podrán desbloquear las bicicletas a través de una aplicación móvil y una tarifa asociada, y deberán finalizar el trayecto en los puntos habilitados. En caso de dejar la bicicleta fuera de las zonas autorizadas, el sistema continuará tarificando hasta su correcta devolución.

Las bicicletas, 50 más que las solicitadas en el pliego, estarán dotadas de motor eléctrico de 250W, con asistencia al pedaleo hasta 25 kilómetros por hora y una autonomía aproximada de 120 kilómetros.

Además, incorporan GPS con transmisión constante de datos, luces LED delantera y trasera y neumáticos de goma sin aire, lo que mejora la seguridad y reduce el mantenimiento.

El servicio contará con cuatro personas en plantilla, encargadas del control del estado de las bicicletas, la gestión de las baterías y el mantenimiento de la flota.

En total, el sistema contará con 29 puntos de estacionamiento, 19 ya definidos y diez adicionales que se determinarán posteriormente en coordinación con los servicios municipales. Cada punto ocupará aproximadamente el espacio de dos plazas de aparcamiento en línea, señalizadas con pintura específica.

Las 19 zonas ya previstas se ubicarán en las Puertas de San José, Alameda, Paseo Alfonso XIII, UPCT (calle Pescadería), Severo Ochoa con Ángel Bruna, Doctor Fleming frente a la UPCT, Palacio de Deportes, Aparcamiento disuasorio de Mandarache, Parque de La Rosa, Avenida del Puerto, UNED, Calle Campos (edificio San Miguel), Avenida Pío XII, Estadio Cartagonova, Parque de Los Juncos, UCAM (Los Dolores), Plaza del Rey, Plaza Aprendices de Bazán, frente a ISEN y Espacio Algameca.

El sistema se implantará en zonas de gran afluencia de personas y puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de facilitar la intermodalidad y mejorar los desplazamientos urbanos.

Local Social de Barrio de La Concepción

Por otra parte, la Mesa de Contratación adjudica a Obras y Servicios Cumarcons la rehabilitación del local social del barrio de La Concepción en Cartagena, un proyecto que forma parte del programa europeo LIFE Bauhausing Europe y que se desarrolla bajo los principios de la Nueva Bauhaus Europea.

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La oferta presentada por la empresa asciende a 262.869,60 euros sin impuestos inlcuido con un plazo de ejecución de ocho meses. Además de la propuesta económica, la empresa adjudicataria se ha comprometido a incorporar dos mejoras significativas alineadas con los objetivos de sostenibilidad del proyecto, certificar la sostenibilidad del edificio tras la intervención y la colocación de 27 estores solares o térmicos, elementos que actúan como una barrera aislante que reduce las pérdidas de calor en invierno y bloquea la radiación solar en verano, mejorando así la eficiencia energética y el confort interior