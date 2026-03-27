Cartagena se rinde ante su madre

Madre amada y protectora, ejemplo de misericordia y alcaldesa perpetua de Cartagena desde 1994. Más de 2.000 cartageneros acudieron este Viernes de Dolores a la Ofrenda Floral a la Virgen de la Caridad ataviados con los trajes tradiciones y claveles tanto en el cabello como en los ramos que entregaron a las puertas de la Basílica a los empleados municipales encargados de ir componiendo dos mosaicos sobre la estructura habilitada con el escudo de la Virgen.

Si bien desde por la mañana el goteo de fieles fue constante, el momento álgido se vivió por la tarde, cuando comenzó la tradicional Ofrenda Floral, que fue abierta por la Banda de Cornetas y Tambores de Fuente Cubas y cerrada por los miembros de la cuarentuna, en la que participaron 59 grupos.

Grupos como Los Dolores, La Aljorra o La Palma deleitaron a los presentes con sus bailes durante todo el recorrido, mientras que la Banda de Diego García protagonizó un emotivo momento, que generó un efusivo aplauso, al entonar con sus instrumentos de viento el 'Guapa' frente a la Patrona.

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Por su parte los representantes de El Albujón acudieron con sus trajes de verano, caracterizados por ser estampados en lugar de bordados y más ligeros, los de Santa Lucía pusieron el mar a los pies de la Caridad con su vestuario marinero y hasta una red de pesca, y los de Galifa llevaron un trozo de la zona oeste al corazón de Cartagena. Madre, aquí tienes a tus hijos un año más, "pedimos salud para volver el siguiente".