Tradiciones
Cartagena se rinde ante su madre
Más de 2.000 cartageneros llevan sus flores y plegarias a la Virgen de la Caridad
Madre amada y protectora, ejemplo de misericordia y alcaldesa perpetua de Cartagena desde 1994. Más de 2.000 cartageneros acudieron este Viernes de Dolores a la Ofrenda Floral a la Virgen de la Caridad ataviados con los trajes tradiciones y claveles tanto en el cabello como en los ramos que entregaron a las puertas de la Basílica a los empleados municipales encargados de ir componiendo dos mosaicos sobre la estructura habilitada con el escudo de la Virgen.
Si bien desde por la mañana el goteo de fieles fue constante, el momento álgido se vivió por la tarde, cuando comenzó la tradicional Ofrenda Floral, que fue abierta por la Banda de Cornetas y Tambores de Fuente Cubas y cerrada por los miembros de la cuarentuna, en la que participaron 59 grupos.
Grupos como Los Dolores, La Aljorra o La Palma deleitaron a los presentes con sus bailes durante todo el recorrido, mientras que la Banda de Diego García protagonizó un emotivo momento, que generó un efusivo aplauso, al entonar con sus instrumentos de viento el 'Guapa' frente a la Patrona.
Por su parte los representantes de El Albujón acudieron con sus trajes de verano, caracterizados por ser estampados en lugar de bordados y más ligeros, los de Santa Lucía pusieron el mar a los pies de la Caridad con su vestuario marinero y hasta una red de pesca, y los de Galifa llevaron un trozo de la zona oeste al corazón de Cartagena. Madre, aquí tienes a tus hijos un año más, "pedimos salud para volver el siguiente".
- El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos
- Arco del Noroeste: más negro que el asfalto
- Agreden a una doctora en el centro de salud de Cieza: 'La próxima visita te la haré al cementerio
- Una emblemática confitería murciana abrirá en San Antón tras el vacío que dejó el cierre de Ricardo
- Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
- El joven detenido por la muerte de la vecina de Puente Tocinos en un atraco, ante el juez
- El Real Murcia nombrará presidente a Pedro León
- La procesión del Lunes Santo en Murcia adelanta su salida una hora