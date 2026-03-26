De la primera procesión de España a la ofrenda de la Caridad: todos los actos del Viernes de Dolores en Cartagena

La Semana Santa de Cartagena, declarada de Interés Turístico Internacional, arranca este Viernes de Dolores, 27 de marzo, Día Grande festivo en la ciudad en el que la protagonista es la Patrona, la Virgen de la Caridad.

La jornada comienza de madrugada, a las 3:30 horas, con la salida de la primera procesión de España, el Vía Crucis del Santísimo Cristo del Socorro, partiendo desde el final de la calle del Sepulcro, donde se recogerá sobre las 8 de la mañana.

El recogimiento y la austeridad son señas de identidad del cortejo que, acompañado de un tambor sordo, recorre algunas de las calles más antiguas del centro de la ciudad, haciendo dos estaciones de penitencia, la primera en la puerta de la iglesia de Santa María de Gracia, ante la imagen de la Santísima Virgen del Rosell, patrona canónica de la ciudad, con ofrenda de flor y canto de la Salve popular, y la segunda en la Real Basílica de la Virgen de la Caridad, patrona popular de Cartagena y Alcaldesa perpetua de la misma, donde se celebrará, a las 6 de la mañana, la primera misa del Viernes de Dolores.

Ya por la mañana tendrá lugar el tradicional acto de la Onza de Oro en la basílica de la Caridad; la Ofrenda Floral por la tarde, con la participación, por primera vez, de la federación de Peñas Huertanas de Murcia, y seguidamente el Vía Crucis del Cristo de la Divina Misericordia, y la procesión california del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario, además de las procediones que se celebran este día en El Algar, Alumbres, Pozo Estrecho y La Manga.

Onza de Oro

Entre los actos centrales que se organizan con motivo de la celebración del Día Grande de la Patrona destaca el de la ofrenda de la Onza de Oro, que tendrá lugar a partir de las 11:05 horas, en que la Comitiva de Gala de la Corporación municipal partirá desde el Palacio Consistorial hacia la basílica de la Caridad.

Maceros, trompeteros, porteros y policías con el uniforme de gala acompañarán a la alcaldesa, tenientes de alcalde, portavoces y concejales hasta el templo, siendo, como ya es tradición, el concejal más joven de la Corporación, Ignacio Jáudenes, el que portará el pendón de la ciudad.

A las 11:30 horas comenzará la Solemne Misa a la patrona en la Basílica de la Caridad, oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, en el transcurso de la cual, la alcaldesa, Noelia Arroyo, entregará al Hermano Mayor del Santo y Real Hospital de Caridad, José Vera, la Onza de Oro para los enfermos pobres de la institución, tradición que data del año 1762.

Al este acto está prevista la asistencia del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y los Almirantes de Acción Marítima y del Arsenal, entre otras autoridades civiles y militares.

Como es habitual, desde que Noelia Arroyo es alcaldesa de Cartagena, a su entrada a la basílica dejará de portar el bastón de mando en señal de respecto a la Virgen de la Caridad, que ostenta el título de alcaldesa perpetua de la ciudad concedido por el Ayuntamiento en 1994.

Ofrenda Floral

Por la tarde tendrá lugar el gran desfile de la Ofrenda Floral a la Patrona, que contará con la participación de cerca de 2.000 personas, ataviados con el traje típico cartagenero, inscritos con sus correspondientes agrupaciones a través del departamento de Festejos, organizadora del evento. Participan bandas de música, cornetas, tambores, agrupaciones de coros y danzas y cuadrillas.

Por primera vez, e invitados por el Ayuntamiento de Cartagena, participará en el desfile la Federación de Peñas Huertanas de Murcia, encabezada por la Reina de la Huerta 2025 y su corte de honor, que realizarán su ofrenda a la Virgen de la Caridad.

El desfile se concentrará en la Plaza de Ayuntamiento a las 16:30 horas, saliendo a las 17:00 horas para recorrer las calles Mayor, Plaza de San Sebastián, Puerta de Murcia, Santa Florentina, Parque, Plaza Puertas de la Serreta, Serreta e Iglesia de la Caridad.

Además, a lo largo de toda la jornada los cartageneros podrán acercarse hasta las puertas de la basílica de la Caridad para llevar flores a la Patrona, bien de forma individual o en grupo, y deberán ser ramilletes de 6 u 8 claveles.

Empleados municipales se encargarán de recoger estas flores desde la mañana para ir componiendo el mosaico sobre la estructura habilitada a la entrada del templo.

Procesiones

El Viernes de Dolores se cerrará con desfiles pasionales, como la procesión del Vía Crucis del Cristo de la Divina Misericordia, que saldrá a las 18:00 horas desde la Plaza de la Merced, recorriendo la calle del Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Santa Florentina, Parque, Plaza Puertas de la Serreta, Serreta, Caridad, Plaza de la Inmaculada, Duque y Plaza de la Merced y recogida, donde se realiza el encuentro de las tres imágenes, San Juan, la Virgen de los Desamparados y el Cristo de la Misericordia.

Al anochecer saldrá la primera y más joven de las procesiones de la Cofradía California, la del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario, que partirá a las 21:00 horas desde la Iglesia de Santa María de Gracia, pasando por la calle del Aire, Cañón, Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Santa Florentina, Plaza de Juan XXIII, Parque, Plaza Puerta de la Serreta, Serreta, Caridad, Plaza de la Inmaculada, Duque, Plaza San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, Aire, Iglesia de Santa María de Gracia.

También habrá desfiles en barrios y diputaciones en este Día Grande. En Pozo Estrecho, a las 19,30 horas, y en El Algar, a las 22:00 horas, se celebran sendos Vía Crucis. En La Manga habrá una Marcha Penitencial a las 7 de la mañana. Y en Alumbres, desfilará la Virgen de la Caridad de la localidad desde las 20:00 horas.

Cortes de tráfico

Este Viernes de Dolores se producirán cortes de tráfico con motivo de los distintos actos y procesiones que se van a celebrar a lo largo de toda la jornada.

De madrugada, a partir de la 1:00h., con motivo de la Procesión del Cristo del Socorro, se cortarán al tráfico rodado las siguientes calles: Concepción, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, San Miguel, Aire, Plaza de San Sebastián, Honda, Plaza San Francisco, Arco de la Caridad, San Vicente, Plaza Del Sevillano, Serreta, Caridad, Plaza de Risueño y calle Duque.

Por la mañana, la celebración de la Ofrenda de la Onza de Oro a la Patrona de la Ciudad provocará cortes de tráfico a partir de las 11.00 horas en las calles Jara, Campos, Plaza San Francisco, Serreta y Caridad.

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En cuanto a la tarde y noche, por el desfile de la Ofrenda Floral a la Patrona y el desfile de las Procesiones Vía-Crucis del Santísimo Cristo de la Divina Misericordia y del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario, a partir de las 15.00 horas se cortarán al tráfico rodado las calles: Aire, Cañón, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Jabonerías, Tolosa Latour, Carmen, Santa Florentina, Parque, Plaza Puertas de la Serreta, Serreta, Caridad, Plaza de Risueño, Duque, Plaza San Ginés, calles San Francisco, Campos y Jara, Plaza de la Merced y calle San Diego.