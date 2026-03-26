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MC plantea que los cartageneros dispongan de los inmuebles y parcelas en desuso del Estado y la CARM

La iniciativa propone la elaboración de un inventario completo y actualizado que permita conocer con exactitud cuántos de estos espacios existen, en qué estado se encuentran y cuál es su uso real

Jesús Giménez Gallo frente al antiguo Hospital Naval

Jesús Giménez Gallo frente al antiguo Hospital Naval / L.O

Juana Martínez

Juana Martínez

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo defenderá en el próximo Pleno municipal que los cartageneros puedan recuperar para uso público los numerosos solares, parcelas e inmuebles en desuso que pertenecen al Estado y a la Comunidad Autónoma dentro del municipio.

La iniciativa propone la elaboración de un inventario completo y actualizado que permita conocer con exactitud cuántos de estos espacios existen, en qué estado se encuentran y cuál es su uso real para identificar aquellos que están abandonados o infrautilizados y reclamar su cesión, reversión o puesta a disposición para destinarlos a equipamientos, zonas verdes o servicios públicos.

En este sentido, el líder de MC pone sobre la mesa ejemplos de "oportunidades perdidas", como es el caso del Hospital Naval, "una infraestructura de enorme potencial que continúa como un campamento donde están hacinados centenares de extranjeros en condiciones lamentables, a pesar de que hace años se puso sobre la mesa la necesidad de que fuese una residencia pública para mayores, especialmente significativo en un municipio como Cartagena, con un déficit de plazas grave".

"Estamos hablando de espacios que hoy no aportan nada y que, sin embargo, podrían transformar barrios enteros si se pusieran al servicio de los cartageneros", defienden desde la formación.

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Giménez Gallo subraya que la falta de un inventario actualizado impide al Ayuntamiento actuar con planificación y defender con eficacia los intereses del municipio ante otras administraciones. "Esta herramienta es imprescindible para abrir negociaciones y exigir la cesión o reversión de estos bienes", señala.

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