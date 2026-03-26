Cartagena conmemora el Día Internacional de los Derechos del Niño por Nacer

Cartagena celebró este miércoles, a las puertas del Palacio Consistorial de Cartagena, el acto institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño por Nacer, una conmemoración incorporada recientemente a la agenda municipal tras la aprobación plenaria de febrero de 2025.

El evento, que tuvo lugar coincidiendo con un receso del pleno ordinario, con la asistencia del vicealcalde, Gonzalo López Pretel, así como otros miembros del Gobierno como Beatriz Sánchez del Álamo y Diego Lorente, además de representantes del resto de la Corporación, como María Dolores Ruiz.

El acto ha estado centrado en la lectura del manifiesto a cargo del escritor y decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UCAM, Gonzalo Wandosell, quien puso voz a una reflexión sobre el valor de la vida en sus primeras etapas. Durante su intervención, subrayó que “el ser humano que está en el vientre materno no es un ‘qué’, es un ‘quién’”, recordando la idea del filósofo Julián Marías, y defendiendo que se trata de “una persona, única e irrepetible”.

El manifiesto incidió en la dignidad inherente a cada vida desde su inicio, señalando que “en el instante mismo de la concepción tenemos ya a un ser humano con su propio código genético (ADN) ya establecido”, en línea con las palabras del genetista Jérôme Lejeune.

Asimismo, Wandosell apeló a la conciencia social sobre la protección de los más vulnerables, evocando la célebre reflexión de Antoine de Saint-Exupéry en El Principito: “lo esencial es invisible a los ojos”, para destacar la importancia de la vida prenatal.

Uno de los momentos más emotivos del discurso llegó con el recuerdo de su experiencia personal junto a Madre Teresa de Calcuta, de quien ha destacado su compromiso con los más desfavorecidos. En este sentido, expresó su mensaje a las madres que pasan por momentos difíciles: “por favor, entréguenmelos. Yo los quiero. Les buscaré un hogar y un regazo”, así como un testimonio vivido en Calcuta que ejemplifica la acogida y protección de recién nacidos en situaciones vulnerables.

El manifiesto concluyó con un llamamiento a la sociedad y a las administraciones públicas para reforzar el apoyo a la maternidad y garantizar que ninguna mujer se vea condicionada por la falta de recursos o apoyo. En palabras del propio texto, “la verdadera medida y la grandeza de una sociedad se encuentran en cómo trata a sus miembros más indefensos”, recordando una cita atribuida a Mahatma Gandhi.

A través de este acto, impulsado por el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, el Ayuntamiento ha querido visibilizar esta jornada y reiterar su compromiso institucional con la defensa de la vida y el apoyo a las madres.

Asimismo, a propuesta de Vox estos dos últimos años se han dedicado 170.000 euros a ayudas a la maternidad, con una dotación que puede alcanzar los 300 euros por familia.

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Además, el grupo municipal de la formación verde colabora con asociaciones como Red Madre, también presente en el acto, que ayudan a las mujeres que atraviesan situaciones complicadas en el embarazo.