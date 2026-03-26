Sanidad
Adjudican la rehabilitación de la fachada del hospital Santa Lucía en Cartagena
Las zonas afectadas se circunscriben al bloque 5 del edificio
El Servicio Murciano de Salud (SMS) adjudican los trabajos de rehabilitación de la fachada del hospital Santa Lucía en Cartagena y de sus elementos colindantes para reparar los daños producidos por el incendio que tuvo lugar el pasado noviembre.
Estos trabajos incluyen actuaciones en las habitaciones dañadas y su mobiliario, con el fin de reacondicionar las instalaciones y garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y uso.
Las obras se enmarcan en la reciente declaración de emergencia firmada el pasado 5 de febrero por la directora gerente del SMS para la ejecución inmediata de la rehabilitación, suministros y servicios dirigidos a la reparación de los daños producidos por el incendio registrado el pasado 26 de noviembre de 2025 en el recinto hospitalario.
Para ello, seleccionaron a una de las tres empresas especializadas que presentaron presupuestos con una valoración técnica y económica ajustada y, una vez resuelto el expediente y trámites necesarios, trabajarán en los próximos meses para restablecer la normalidad asistencial con plenas garantías para pacientes y profesionales.
Las zonas afectadas en el hospital Santa Lucía se circunscriben al bloque 5 del edificio, terraza exterior, daños en la fachada, así como en el interior de habitaciones y espacios comunes en donde los informes técnicos han constatado la existencia de daños en el revestimiento exterior, afectación por humo, calor y agua.
La primera fase del proyecto prevé la intervención en las fachadas afectadas por el fuego y una segunda, que se realizará también en diferentes etapas, aborda la actuación de un zócalo de cuatro metros de altura de todos los edificios que tienen contacto directo con la planta terraza, con prioridad en aquellas zonas accesibles y con mayor riesgo.
Según fuentes de la consejería de Sanidad, todas estas decisiones se adoptan con base en los informes técnicos correspondientes, las conclusiones de la Comisión de Seguridad del Área de Salud y al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, bajo el compromiso del centro y del SMS de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas que acceden al hospital, mediante decisiones responsables, bien fundamentadas y alineadas con la normativa vigente.
Representantes del SMS y de la gerencia del Área II de Salud, visitaron las obras junto a la empresa adjudicataria.
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