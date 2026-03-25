Piden cambiar entera la fachada del hospital Santa Lucía en Cartagena

Entidades sociales, sindicatos y partidos políticos presentaron este martes una Comisión de Seguimiento del cambio de la fachada del Hospital de Santa Lucía. Los integrantes de esta mesa exigen transparencia y soluciones definitivas que garanticen la seguridad de las personas usuarias y trabajadoras de este hospital ante el grave riesgo de incendio.

A las puertas de la entrada principal del complejo hospitalario Juan García de la Junta para la Defensa de la Sanidad Pública de Cartagena explicó que "en el incendio de 2015 no se tomaron las medidas adecuadas".

"En febrero de 2025 se aprobó una moción en la Asamblea Regional para que se proceda al cambio completo de la fachada, sin embargo, el Gobierno Regional no había dado ningún paso en este sentido en los nueve meses que median hasta el incendio y sigue sin darlo a día de hoy", detalló García.

Los integrantes califican la situación como muy preocupante, "ya que el incendio se puede repetir".

"Esta comisión se constituye el 10 de febrero, se decide recabar la información disponible de las administraciones competentes que es a todas luces insuficiente, ya que no se puede acceder al informe de la comisión técnica ni hay respuesta a las preguntas que se realizan en la Asamblea Regional, lo único que trasciende es la colocación de cámaras en la terraza, ya restricción de su uso y el inicio de unas obras que no conocemos el alcance", continuó.

Entre las exigencias de la comisión se encuentra exigir transparencia a las administraciones, especialmente a la consejería de Sanidad, que se renueve por completo la fachada del hospital y que se garantice que el cambio abarque todos los elementos susceptibles de propagar el fuego.

Asimismo, piden que dicha renovación se realice en un plazo razonable.

Los integrantes pertenecen a la Junta para la Defensa de la Sanidad Pública de Cartagena, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca Isaac Peral (FAVECIP), Movimiento Sumar, Sí Cartagena, Podemos, PSOE, MC, Comisiones Obreras, UGT, Asociación Origen e IU.

Los integrantes no han decidido si se sumarán a la denuncia ya presentada por la Asociación Origen. Su representante, Salvador Villegas, afirmó que "con la vía de la denuncia, que se vean ellos en un banquillo, al final haya una sentencia condenatoria para que se restablezca la fachada en su totalidad".

El portavoz socialista, Manolo Torres, agradeció a la Junta por la Sanidad que capitaneé una reivindicación que "debería hacer la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el Gobierno Municipal".

A juicio de Torres, "la fachada del Santa Lucía es la misma imagen de la Sanidad del Gobierno Regional en la Comarca de Cartagena con camas colapsadas, un hospital cerrado y otro que corre peligro de incendiarse con una colilla".

El portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, resaltó que "este hospital necesita con urgencia un plan contra incendios".

“¿Para qué sirve el poder legislativo en esta Región?”, cuestionó María Marín de Podemos, ya que “en el año 2024, pedimos en la Asamblea Regional que se hiciera un estudio del hospital, tras los incendios de Valencia y Londres. Sabíamos que esta fachada estaba hecha con los mismos materiales que esos dos edificios”.

Noticias relacionadas

Desde Sumar Cartagena recordaron que el Hospital Santa Lucía no es un edificio cualquiera: en un día normal pueden pasar por sus instalaciones más de 2500 personas, y en determinados momentos coincidir simultáneamente en su interior entre 3000 y 4000 personas entr e pacientes, profesionales y acompañantes pacientes, muchas de ellas en situación de especial vulnerabilidad -personas encamadas, en la UCI; en tratamiento oncológico, mayores o con movilidad reducida-, por lo que un eventual tercer incendio afectaría potencialmente a miles.