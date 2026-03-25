Transporte urbano
Cartagena tendrá autobuses gratis el Viernes de Dolores y refuerzos especiales en Semana Santa
El Ayuntamiento ampliará horarios hasta las 3.00 horas en varias líneas para facilitar los desplazamientos durante las procesiones
L.O.
Con motivo de la Semana Santa y de la celebración del Viernes de Dolores, festividad local, el Ayuntamiento de Cartagena pondrá en marcha un dispositivo especial en el servicio de transporte urbano, en línea con el operativo aplicado en años anteriores.
La principal medida se activará el próximo viernes 27 de marzo, coincidiendo con el Viernes de Dolores, jornada en la que todas las líneas de autobús urbano serán gratuitas para los usuarios. Con esta iniciativa, el Consistorio busca facilitar los desplazamientos y favorecer la asistencia a los distintos actos programados.
Además, el servicio ampliará su horario durante el Miércoles Santo y el Viernes Santo hasta la finalización de las procesiones. En esas dos jornadas se habilitarán salidas extraordinarias desde Cartagena a las 00.00, 01.00, 02.00 y 03.00 horas.
Las líneas que ampliarán su servicio son las siguientes:
- Línea 1: San Félix – Cartagena
- Línea 2: Barrio Peral – Cartagena
- Línea 4: Canteras – Cartagena
- Línea 5: Vaguada – Cartagena y Gabatos – Cartagena
- Línea 6: Buenos Aires / Molinos Marfagones – Cartagena
- Línea 7: Polígono de Santa Ana – Cartagena
Todas las salidas especiales partirán desde el Puerto de Cartagena, en el Paseo Alfonso XII y la parada de Muralla del Mar.
El Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público durante estos días con el objetivo de facilitar la movilidad, reducir el tráfico y contribuir al buen desarrollo de las celebraciones.
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