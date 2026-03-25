Cartagena reabre el caso Federico Trillo y revisará su declaración como persona 'non grata'

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha dado luz verde este miércoles a una resolución para la revisión de oficio y a un recurso de reposición del exministro y expresidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo, nacido en la ciudad portuaria, sobre su declaración como persona 'non grata' en 2017.

La propuesta, que ha partido de la alcaldía, se ha aprobado con los votos a favor del gobierno de coalición Partido Popular-Vox y de la edil no adscrita María Dolores Ruiz. Los grupos Movimiento Ciudadano, PSOE y Mixto-Sí Cartagena se han abstenido.

La consideración de persona 'non grata' por parte del Ayuntamiento de Cartagena tuvo que ver, entre otros factores, con un dictamen del Consejo de Estado sobre la responsabilidad de la Administración en el fallecimiento de 62 militares españoles que viajaban en un avión Yakovlev 42 en mal estado, que se estrelló en Trebzon (Turquía) en 2003, cuando Trillo era ministro de Defensa con el Gobierno de José María Aznar.

El portavoz del gobierno local, Ignacio Jáudenes, ha explicado que la estimación del recurso de reposición se fundamenta en los informes emitidos por la secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena y por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

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En ellos se aprecian "vicios de nulidad en el acuerdo plenario, al haberse adoptado sin competencia, sin seguir el procedimiento establecido y vulnerando el principio de legalidad", ya que se ha asimilado la declaración de 'persona non grata' a una sanción, según informa en una nota el Ayuntamiento de Cartagena.