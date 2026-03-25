Alianza de puertos españoles frente a los del norte de África

Cartagena congregó este martes a los máximos responsables de las Autoridades Portuarias de España y a la asociación internacional RETE para analizar los retos de la integración puerto-ciudad y la competitividad logística.

Bajo el título ‘Presente y Futuro Compartido en Cartagena’, el encuentro sirvió para poner de relieve que el desarrollo portuario es indisociable del progreso urbano y económico del municipio.

La presidenta de RETE y exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, resaltó que la integración puerto-ciudad debe ser un proceso de consenso que trascienda a los responsables políticos, "estos son proyectos de ciudades portuarias que buscan mantener su importancia como espacios logísticos en un mundo global, solventando a la vez problemas estructurales de las ciudades. La integración no puede tener vencedores ni vencidos; el éxito de Cartagena radica en que los ciudadanos sienten como suyo el proyecto de su puerto".

"La integración puerto-ciudad tiene que cambiar a través del tiempo, pero sobre todo dependiendo de sus necesidades, no de los responsables del puerto o la ciudad", apostilló.

Por su parte, el anfitrión de la jornada, el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, apuntó que "exponemos el modelo de Cartagena, donde la ciudadanía y los turistas ya disfrutan de espacios portuarios abiertos gracias a la colaboración con el Ayuntamiento".

Asimismo, Hernández destacando hitos como la nueva terminal de cruceros, el Paseo de la Marina, las obras en Santa Lucía y el futuro desarrollo de El Espalmador.

"Cuando al Puerto le va bien, a la ciudad le va bien. Por eso tenemos un proyecto ilusionante donde el Ayuntamiento es el principal aliado, con una inversión prevista de 37 millones de euros para abrir el mar a los ciudadanos en diferentes fases, algunas ya ejecutadas y otras en licitación inminente", señaló la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien volvió a referenciar localidades como Málaga o A Coruña.

Según la regidora, la única forma de que España crezca como plataforma logística internacional y compita con la pujanza de los puertos del norte de África es mediante una "alianza de puertos hermanos del sur y sureste".

A este respecto defendió que "estos proyectos son de interés general, de todos los cartageneros y de la Región de Murcia, pero sobre todo son objetivos nacionales para garantizar nuestra competitividad a través de la intermodalidad con el ferrocarril hacia Europa".

La regidora municipal advirtió que, para poder liberar espacios para el disfrute ciudadano, es imprescindible que las autoridades portuarias tengan capacidad de crecimiento económico en sus áreas industriales. "Necesitamos que se apoyen los proyectos de ampliación de las terminales de contenedores y, de forma estratégica, el proyecto de El Gorguel", insistió.

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La jornada ha contado también con la participación de Manuel Gracia, director de Planificación de Puertos del Estado, y los presidentes de los puertos de Málaga, Sevilla, Tarragona y A Coruña, quienes han compartido buenas prácticas para seguir estrechando el vínculo entre la actividad logística y el bienestar social de las ciudades que los acogen.