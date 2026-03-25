Abierta la venta presencial y online de sillas para la Semana Santa de Cartagena: precios y cómo conseguirlas

El inicio de la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y toca pensar en conseguir sillas para disfrutar de las procesiones. El Ayuntamiento de Cartagena ya ha abierto la venta presencial y online de los asientos para seguir los desfiles en las calles del casco histórico.

En concreto, los interesados pueden conseguir sus sillas en la web 'www.sillascartagena.compralaentrada.com', disponible desde el pasado 18 de marzo, y en la caseta de Centro Comercial Abierto, en la plaza Juan XXIII.

Esta caseta atenderá al público de lunes a domingo, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, hasta el próximo Sábado Santo, este incluido.

Los precios oscilan entre los 3 y los 8 euros, según el desfile pasional y la zona en la que se ubiquen los asientos. El Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Jueves Santo y Sábado Santo, el precio de las sillas es de 5 euros.

Por su parte, Miércoles Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, las sillas situadas en Puertas de Murcia, calle del Aire, Cañón, Santa Florentina y Calle Mayor, costarán en primera fila 8 euros, en segunda fila 7 euros y en tercera fila 6 euros.

El precio para el resto de calles es de 7 euros; en la Serreta en la zona de la iglesia de la Caridad 5 euros, y el resto de Serreta y la calle del Duque 3 euros.

Toda la información sobre horarios e itinerarios de las procesiones en 'www.semanasanta.cartagena.es'.