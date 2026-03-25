Más de 20 millones y una actuación prioritaria: Lucas anuncia el presupuesto para el cuartel de la Guardia Civil en Cartagena

El Consejo de Ministros aprobó este martes una inversión de 900 millones de euros para ejecutar la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE), que incluye el cuartel de Cartagena como una de sus principales prioridades, según informó este miércoles el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas.

"Estamos hablando de un hito importante, ya que en octubre, este cuartel no contaba con presupuesto y hoy cuenta con este y es una prioridad para el Ministerio. El nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena tiene presupuesto asegurado y es una de las primeras actuaciones que se van a ejecutar de este plan. Hoy es un buen día para Cartagena", afirmó Lucas.

El delegado del Gobierno detalló que de ese fondo mínimo 20 millones de euros se destinarán a levantar el nuevo acuartelamiento del municipio, así como las viviendas destinadas a los agentes y sus familias. Asimismo esta partida no está condicionada por los Presupuestos Generales.

Para Lucas "este nuevo cuartel estará a la altura de la ciudad y de los profesionales de la Guardia Civil", quienes según desgranó han contribuido a que la criminalidad descienda en Cartagena un 3,5% en el año 2025.

Por su parte, el Coronel Jefe de la Guardia Civil en la Región de Murcia, Francisco Pulido Catalán, celebró la noticia de la construcción del nuevo acuartelamiento "en el futuro más inmediato".

La futura edificación permitirá concentrar todas las capacidades y especialidades de la Guardia Civil que proyecta desde Cartagena para asegurar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

"Otra vez vamos a volver a unir en una sola infraestructura todas aquellas especialidades que anteriormente así lo estaban. Vamos a mejorar la capacidad y la unidad de mando y acción desde donde proyectar todas esas capacidades para garantizar la seguridad ciudadana, tanto en el ámbito terrestre, en el ámbito marítimo y en el ámbito también aéreo", concretó Pulido Catalán.

"Para la Guardia Civil supone una magnífica noticia que esperamos que pronto se haga realidad y podamos disponer de esas nuevas infraestructuras actualizadas y modernas, acorde a nuestras las necesidades", concluyó el responsable de la Benemérita.

Lucas tampoco desaprovechó la oportunidad para lanzar un dardo al Partido Popular, y en particular a su presidenta local, Noelia Arroyo, asegurando que "es un día malo para los agoreros profesionales, aquellos que viven de la mentira, la confusión y el enfrentamiento, los que decían hace bien poco que el cuartel de la Guardia Civil ni está ni se le espera, aquellos que con la más alta responsabilidad municipal cuelgan colonas del Partido Popular en las vallas del antiguo cuartel para hablar del desprecio del Gobierno de España hacia Cartagena".

Un reproche que continuó sentenciando, "para frustración de todos ellos no estaba ni escondido ni acorralado. Estaba, estoy y estaré trabajando con la discreción, responsabilidad y compromiso que merecen los ciudadanos de Cartagena".

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En esta línea, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, señaló que "esta noticia confirma que el Gobierno de España es el único que apuesta por Cartagena con inversiones millonarias, frente a la desidia y el abandono del Partido Popular de Noelia Arroyo y Fernando López Miras".