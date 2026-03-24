Política
Salinas y López Pretel, a quemarropa
El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena y su sucesor airean sus trapos sucios a través de una entrevista y en redes sociales
"Diego Salinas trabajaba en una moción de censura contra su propio Gobierno al día siguiente de firmar el pacto". Esta es una de las lindezas que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, dijo de su antecesor este martes en una entrevista en la Cadena SER, al que pide que entregue el acta de concejal y asegurando que tras la decisión de mantenerse como edil hay "intereses particulares".
Poco tardó Salinas en responder a quien ahora ocupa su puesto en el Consistorio cartagenero. "Resulta especialmente llamativo que estas acusaciones procedan precisamente del señor Gonzalo López Pretel, cuya trayectoria política reciente ha estado marcada por la polémica y por decisiones que han generado un profundo malestar entre numerosos ciudadanos", dice, antes de proceder a enumerar todas y cada una de las controversias.
El exconcejal de Vox le acusa de votar "sistemáticamente lo que le indica el Partido Popular"
El exconcejal de Vox acusa a Pretel de "llenar Cartagena de simbología ideológica vinculada a la agenda LGTBI desde el propio Ayuntamiento" y que sus "engaños políticos" y "falta de trabajo" ha provocado que representantes y vecinos de las diputaciones del litoral hubieran solicitado públicamente su dimisión, "llegando a reunir más de 600 firmas".
"También ha generado una fuerte polémica su posicionamiento favorable a destinar recursos públicos para pisos destinados a inmigración ilegal", añade Salinas, que ve "igualmente preocupante" su voto en contra de la restauración de la Catedral de Cartagena.
Asimismo, le recrimina que en diversas reuniones del grupo municipal llegara a calificar al centro de formación de la Fremm como un "chiringuito".
Es conocido por diversas polémicas relacionadas con la gestión y con presuntos impagos en empresas en las que participa
Para Salinas, "resulta difícil aceptar lecciones de lealtad política por parte de quien ha demostrado reiteradamente actuar siguiendo únicamente intereses personales y votando sistemáticamente lo que le indica el Partido Popular".
Va más allá e, incluso, deja entrever mala praxis en sus negocios: "Es conocido en distintos ámbitos de la sociedad cartagenera por diversas polémicas relacionadas con la gestión y con presuntos impagos en empresas en las que participa".
Curiosamente, el concejal no adscrito se compromete a "seguir trabajando con responsabilidad [...], lejos de la política de confrontación, rumores y ataques personales".
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