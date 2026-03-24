La Nao Santa María desembarcará por primera vez en Cartagena esta Semana Santa

La Nao Santa María visitará por primera vez el puerto de Cartagena durante la Semana Santa. La embarcación, réplica a tamaño real del navío más célebre de la expedición colombina, se convierte así en uno de los atractivos culturales y turísticos de estos días festivos en la ciudad portuaria.

Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo del barco que simboliza el viaje que unió dos mundos. Con tres cubiertas accesibles al público, la Nao Santa María funciona como un auténtico museo flotante, concebido para acercar a los visitantes a la época de los grandes navegantes y divulgar la historia marítima vinculada al descubrimiento de América.

Según ha informado la Fundación Nao Victoria, responsable del proyecto, esta escala en Cartagena forma parte de la actividad cultural y divulgativa de la embarcación, que este año participa además en una gran gira por Reino Unido y diferentes puertos de Europa.

Con tres cubiertas accesibles al público, la Nao Santa María funciona como un auténtico museo flotante

La Nao Santa María llegará a Cartagena este domingo, 29 de marzo. Estará atracará junto a la Patacha, donde podrá ser visitada hasta el 5 de abril, en horario ininterrumpido de 10.00 a 19.30 horas.

Las entradas pueden reservarse a través de la web ticket.velacuadra.es, mientras que los centros escolares y asociaciones deberán concertar su visita a través del correo electrónico ecampos@velacuadra.es.

Características de la embarcación

La Nao Santa María de la Fundación Nao Victoria es una réplica a tamaño real del navío más famoso de la historia de los descubrimientos. Fue construida para divulgar el patrimonio marítimo español y acercar al público uno de los barcos más emblemáticos de la navegación atlántica. La fundación la define como un museo flotante y una herramienta de divulgación histórica que recorre puertos nacionales e internacionales.

La embarcación fue botada el 16 de marzo de 2018 tras un proceso de construcción desarrollado en los astilleros de Punta Umbría (Huelva), con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva y la Fundación Cajasol, dentro de la conmemoración del 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos. En su ejecución participaron cerca de un centenar de profesionales de diferentes disciplinas, entre ellos carpinteros de ribera, cordeleros, artesanos, historiadores e ingenieros.

La Santa María fue la nave que capitaneó Cristóbal Colón en su primer viaje a América / Fundación Nao Victoria

Desde el punto de vista técnico, la réplica desplaza alrededor de 200 toneladas, tiene una eslora máxima de 28,30 metros, una manga de 7,96 metros y un puntal o calado de 3,49 metros. Su construcción combinó una estructura de fibra de vidrio con un posterior revestimiento de madera, un sistema innovador en el ámbito de las réplicas históricas por su durabilidad, su mantenimiento y su menor impacto ambiental. Para levantarla fueron necesarios además unos 45 metros cúbicos de madera de iroko, y el navío cuenta con tres mástiles y un bauprés, además de unos 300 metros cuadrados de superficie vélica y más de tres kilómetros de cabos en su aparejo.

Primer viaje de Colón a América

Más allá de sus características técnicas, la embarcación posee un fuerte valor simbólico. La Santa María original fue la nave capitana del primer viaje de Cristóbal Colón y una de las protagonistas del 12 de octubre de 1492, fecha ligada a la llegada europea a América. De mayor porte y calado que las carabelas que la acompañaban, terminó naufragando en La Española a finales de ese mismo año, y con sus restos se levantó el Fuerte Navidad, considerado el primer asentamiento español en América.

Desde su botadura, la embarcación ha participado en giras internacionales y ha recalado en puertos de todo el mundo

Desde su botadura, esta réplica ha participado en giras internacionales y ha recalado en numerosos puertos de Europa, México y Estados Unidos, además de integrarse en recorridos promocionales y culturales por España, Reino Unido, Francia y Países Bajos. La Fundación Nao Victoria destaca la buena acogida que ha recibido tanto del público como de los medios de comunicación, consolidándola como un escaparate del patrimonio naval español.

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Con su llegada a Cartagena, la ciudad suma durante la Semana Santa una propuesta que combina turismo, historia y divulgación cultural. La presencia de la Nao Santa María permitirá a vecinos y visitantes subir a bordo de una embarcación que revive uno de los episodios más conocidos de la historia marítima universal.