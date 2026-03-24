Modernistas de Cartagena reconocen haber abandonado la asociación 'morosa' por "mentiras y mal empleo de subvenciones"

Este lunes La Opinión revelaba que la Asociación Cultural Modernistas de Cartagena de Levante no justificó a tiempo, ni tras ser requerida varias veces por Cultura, una subvención de 20.000 euros recibida en 2024, por lo que desde el Ayuntamiento se les solicitó la devolución del dinero. Hecho este que tampoco ha sucedido.

La Asociación Cultural Amigos Modernistas de Cartagena, en boca de su presidenta, Lola Gutiérrez, quiso desvincularse de esta otra y revelar algunos de los motivos que propiciaron la salida de sus componentes. En un comunicado dirigido a esta redacción afirman que no reciben subvenciones del Ayuntamiento, siendo los propios asociados quienes costean cualquier evento que surja, ya sea organizando actividades propias o acompañando a otras asociaciones que solicitan su asistencia.

Si bien, "el Ayuntamiento siempre ha colaborado cediéndonos espacios públicos para realizar ferias del libro u otros eventos culturales sin ánimo de lucro, que es el fin principal de nuestra asociación".

"El grupo al cual represento tomó un rumbo distinto hace siete años, separándose de dicha entidad al ser conscientes de las mentiras, los enredos y, sobre todo, del mal empleo de las subvenciones municipales de las que no daban explicación alguna", señala Gutiérrez, quien apunta que "mis quejas dirigidas a José Antonio Martínez Pérez, presidente de aquel grupo, lo llevaron a la que fue para él la única solución posible: quitarnos de en medio".

La presidenta de la asociación recuerda que "fuimos expulsados de la asociación llamada por aquel entonces 'Cartagena de mi alma' (a la que se le exigió el cambio de nombre para no dañar a otro grupo homónimo cuya denominación habían tomado de manera irregular)".

Según Gutiérrez, "desde ese momento, comenzó una campaña de desprestigio hacia toda persona que denunciara cualquier abuso por parte del presidente y su directiva. Quienes lo hacían eran inmediatamente expulsados de Modernistas Cartagena del Levante, mientras se aseguraba que el delito de fraude lo cometían otros".

"Yo misma no escapé de las injurias y el acoso en las redes sociales. A día de hoy, todavía pululan por multitud de páginas comentarios cargados de falsedad procedentes de perfiles falsos, atribuidos a la misma persona, que fueron denunciados en su momento ante el cuartel de la Guardia Civil", recuerda.

Noticias relacionadas

"Nuestra asociación no tiene vínculo alguno con la Asociación Modernistas del Levante. Las cuentas de la Asociación Cultural Amigos Modernistas de Cartagena son privadas, transparentes y están totalmente al día", concluye.