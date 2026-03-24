Correa postula al dueño del Jimbee como su sucesor en COEC

La presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, anunció este martes la convocatoria anticipada de elecciones a la presidencia, que culminarán el próximo 22 de mayo con la celebración de la Asamblea General en el Hotel Alfonso XIII, coincidiendo con su 50 aniversario.

La decisión, adoptada tras la reunión de la junta directiva, dará inicio formal al proceso la próxima semana con la constitución de la junta electoral.

Correa, una de las voces más reivindicativas de la comarca desde hace años, subrayó que no se trata de una dimisión, sino de “una convocatoria anticipada de elecciones”, insistiendo en que continuará en el cargo hasta la elección de la próxima presidencia.

La fecha elegida, según explicó permitirá al siguiente al frente de la patronal ponerse al día durante los meses de verano, en los que hay menos actividad, para así empezar el curso en septiembre con el conocimiento necesario sobre el funcionamiento de la confederación.

En este sentido, Correa detalló que esta decisión responde a motivos personales y profesionales, al considerar que no puede dedicar a la patronal el nivel de compromiso que exige el cargo: “Creo que se merece el 100% de la capacidad, del tiempo y del esfuerzo”.

Asimismo, detalló que la inclusión de la Inteligencia Artificial en su empresa, "un tema que me apasiona", así como pasar más tiempo con los suyos motiva la decisión de adelantar las elecciones.

"Hay que ser coherente. Aquí no estamos para sentarnos en un sillón e ir a reuniones o que nos pongan alfombras rojas. Estamos para servir a la institución y a los empresarios. En ese ejercicio de coherencia, entiendo que es el mejor momento para tomar esta decisión, una vez que creo que hay un candidato que va a hacer un trabajo espectacular y que puede mantener y continuar el trabajo que desde COEC se está haciendo en defensa de sus empresarios y del desarrollo económico de nuestra comarca y nuestra región", afirmó.

Correa, la primera mujer en alzarse con la presidencia de la patronal, será sustituida previsiblemente por el dueño de la empresa Jimbee, Miguel Ángel Jiménez, según apuntó la propia presidenta quien le considera "un grandísimo empresario, que puede ser un presidente muy bueno para la Confederación. Es muy buena persona y tiene un talante que puede beneficiar muchísimo a la Confederación".

Si bien serán los empresarios los que tengan la última palabra, ya que "el que tenga mi aval no significa que esto no sea una asociación absolutamente democrática, pero evidentemente a mí es un candidato que me gusta mucho".

La presidenta aseguró que desconoce que algún miembro de la ejecutiva o vicepresidente de la patronal tenga intención de presentarse.

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Durante su intervención, agradeció el respaldo recibido durante su mandato, especialmente el apoyo del tejido empresarial de la Comarca, y ha reivindicado el crecimiento y la mayor representatividad alcanzados por COEC en los últimos años.