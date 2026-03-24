Cartagena se prepara para su día grande

Todo preparado para la tradicional Ofrenda Floral a la Patrona, la Santísima Virgen de la Caridad, en este Viernes de Dolores, el próximo 27 de marzo, el día grande y festivo en Cartagena con el que da comienzo la Semana Santa 2026.

Agrupaciones, cofradías, bandas musicales, asociaciones de vecinos, Hermandades y otras entidades, hasta un total de 59, participarán en el evento. De esta manera, Festejos del Ayuntamiento ha anunciado el orden del desfile que congregará a un total de 1.900 personas. El cortejo lo abrirá la Banda de Cornetas y Tambores de Fuente de Cubas y lo cerrará la Cuarentuna de Cartagena.

El desfile previo a la ofrenda se concentrará en la Plaza de Ayuntamiento a las 16:30 horas, para salir a las 17:00 horas y discurrirá por el siguiente itinerario: calle Mayor, Plaza de San Sebastián, Puerta de Murcia, Santa Florentina, Parque, Plaza Puerta de la Serreta, Serreta e Iglesia de la Caridad.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena animan a todos los colectivos y asociaciones participantes a ir ataviados con el traje cartagenero, respetando los cánones establecidos en cada una de sus modalidades.

También podrá vestirse el traje típico propio de cada barrio o diputación, lo que refleja la riqueza de nuestra tierra: cada indumentaria refleja la historia, el carácter y el sentir de sus gentes.

Para que el acto luzca con la belleza y el respeto que merece nuestra Patrona, la ciudad y nuestras tradiciones, se ruega especial atención a los siguientes aspectos como que el cabello deberá llevarse preferiblemente recogido, con lazo, mantilla o ramillete de flores, conforme a la estampa clásica cartagenera y el calzado deberá ser acorde al traje.

Asimismo, se mantendrá en todo momento una actitud respetuosa durante el desfile y cada participante deberá portar su propio ramillete de flores, que será depositado en los escudos de la fachada de la Iglesia de la Caridad como símbolo de la devoción de cada rincón del municipio.

Además, debido a problemas de espacio en el interior de la Basílica, se ruega no portar cestas de flores, ya que no podrán permanecer dentro del templo. Se recomienda llevar ramilletes, que podrán depositarse en los soportes instalados a ambos lados de la entrada durante todo el día, tanto si se participa o no en el desfile.

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