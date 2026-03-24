Cartagena concederá la Medalla de Oro a la Policía Nacional

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, mantuvo este martes una recepción institucional con el comisario jefe de la Policía Nacional en la ciudad, Damián Romero, un encuentro marcado por el reconocimiento a su trayectoria profesional y el anuncio de una importante distinción para el cuerpo que dirige.

Durante la visita, la regidora comunicó oficialmente al comisario que la Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Nacional, coincidiendo con la celebración del 200 aniversario de su creación.

Arroyo destacó la figura de Romero, subrayando no sólo su profesionalidad, sino su especial vinculación con su ciudad natal. “Es un día de sentimientos encontrados. Nos apena que Damián se jubile porque es difícilmente sustituible. Encontrar a alguien tan preparado, con tanta capacidad de trabajo y, al mismo tiempo, tan buena persona, es muy difícil”, señaló.

La alcaldesa recordó que han sido más de dos décadas de servicio marcadas por la "cercanía y la colaboración constante" con el Ayuntamiento en cualquier asunto de seguridad o iniciativa buena para la ciudad. Por ello, le pidió que, aunque pase a la reserva, siga presente como asesor: “Le he pedido que nos acompañe y nos guíe con ese conocimiento que tiene de Cartagena y de sus 217.000 vecinos”.

Por su parte, el comisario Damián Romero mostró su emoción y agradecimiento por el trato recibido y por el anuncio de la Medalla de Oro para la Comisaría. “Es un orgullo y un agradecimiento inmenso a la ciudad por la que trabajamos y nos desvivimos”, afirmó Romero, quien ha hecho extensivo el reconocimiento a todo el personal de la comisaría, así como a la colaboración con la Policía Local, Guardia Civil, jueces y fiscales.

Romero, quien desarrolló su carrera en ciudades como Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca o Murcia, confesó el honor que ha supuesto para él terminar su etapa profesional en su tierra: “Trabajar por los españoles es un lujazo, pero terminar tus días trabajando para tus conciudadanos es un verdadero privilegio”.

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La concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad reconoce la entrega y el servicio público de la Policía Nacional en Cartagena durante sus dos siglos de historia. El acto de entrega se preparará "con toda la ilusión del mundo" para que el cuerpo reciba la máxima distinción del municipio con el respaldo de toda la Corporación Municipal.