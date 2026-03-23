La presidencia de COEC, vacante en Cartagena

La presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, presentará este martes su dimisión ante la Comisión Ejecutiva de la patronal. La decisión de Correa de dimitir viene marcada por motivos personales, que ya ha comunicado a su entorno más cercano, y deja ahora a la confederación a las puertas de los comicios para decidir su nueva dirección.

Correa accedió a la presidencia de COEC hace seis años y medio, reelegida en 2023, y durante su etapa al frente de la patronal ha sido una de las voces más reivindicativas de la Comarca, y ha hecho frente a situaciones complicadas, como la salida del edificio de COEC.

Asimismo, durante su etapa como presidenta Correa afrontó y gestionó con determinación algunos de los momentos más complejos de los últimos años, como la crisis del Covid-19 y la crisis medioambiental de los peces muertos en el Mar Menor, manteniendo en todo momento la estabilidad institucional y la capacidad de acción de la organización, como describen desde la patronal.

En paralelo, impulsó proyectos estratégicos como Caetra, junto a la creación de la mesa de formación para las nuevas industrias y la puesta en marcha de la Escuela de Comunicación, reforzando así la apuesta de la confederación por el talento y la transformación productiva.

En el ámbito de la formación y la industria, fue pieza clave para la localización del centro de formación de Fremm en Los Camachos, promovido la modificación de los itinerarios curriculares en el sector industrial y elaborado el primer informe sobre el sector defensa en la Región de Murcia, un trabajo pionero que ha servido como base para el desarrollo del proyecto Caetra.

Además, como parte de su legado perdurará el trabajo incansable para la vertebración territorial y la cohesión institucional, logrando la creación de la Asociación de Municipios de la Comarca del Campo de Cartagena y reforzando la unidad empresarial en torno a COEC.

Bajo la presidencia de Correa por primera vez en su historia, las Asambleas Generales se han celebrado fuera de Cartagena, concretamente en Fuente Álamo, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar, acercando la organización al conjunto del territorio.

Este proceso de expansión se ha consolidado con la creación de nuevas estructuras como COEC Mar Menor, que comienza ahora su andadura, y su integración con COEC Torre Pacheco, COEC Fuente Álamo y COEC La Unión.

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A todo este trabajo desarrollado por la inagotable Correa se suma el impulso a alianzas estratégicas e iniciativas de innovación, como el proyecto i2S junto a la Armada, así como el establecimiento de relaciones con Cádiz y Ferrol para generar sinergias en el ámbito industrial y de defensa.