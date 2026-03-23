Tras la pista de la subvención perdida: 20.000 euros a Modernistas de Cartagena

Cada año el Ayuntamiento de Cartagena entrega a las asociaciones millones de euros en subvenciones, tanto nominativas como de concurrencia competitiva. Si bien este dinero debe emplearse para el fin por el cual se ha concedido, para cerciorarse de ello, desde el Consistorio solicitan a cada asociación o particular un presupuesto en el que se detallen los gastos antes de recibir el dinero público, así como las facturas posteriores como garantía de que la subvención ha sido empleada para el fin al cual fue concedida.

Una de las subvenciones entregadas por la concejalía de Cultura en el año 2024 está dando todavía muchos quebraderos de cabeza en este área e incluso ha llevado al Ayuntamiento a exigir el reintegro de la misma.

Se trata de la ayuda nominativa de 20.000 euros que la Asociación Cultural Modernistas de Cartagena de Levante recibió hace dos años para organizar diversas actividades enmarcadas dentro del ‘Otoño modernista’.

De forma habitual las subvenciones que el Consistorio entrega en un año tienen que justificarse, es decir presentar las facturas correspondientes con el importe recibido, hasta el 31 de enero del año siguiente. Por este motivo es habitual que todas las asociaciones reciban a principios de diciembre y mediados de enero una comunicación del Consistorio instándoles a presentar la documentación pertinente hasta esa fecha, independientemente de que lo hayan hecho ya o no.

Requerimiento en junio

La Asociación Cultural Modernistas de Cartagena de Levante recibió esta misma comunicación en diciembre del 2024 con la salvedad de que no presentó las facturas requeridas por el Ayuntamiento como prueba del destino del dinero público, según consta en la documentación oficial a la que ha tenido acceso La Opinión.

En vista de esta situación, el 30 de junio del 2025 desde Cultura se ven obligados a volver a ponerse en contacto con la asociación para informarles que transcurrido el plazo señalado no se ha justificado el importe de la ayuda concedida, que ascendía a 20.000 euros.

Es entonces cuando en base a la norma, se les hace un requerimiento para que en el plazo de quince días entreguen la información requerida o se les exigirá su devolución.

Pasado ese tiempo, y sin que en Cultura hayan recibido las facturas reclamadas, el 22 de julio del pasado año una de las técnicas de la Concejalía procede a incoar el expediente para el reintegro de la subvención a las arcas municipales así como los intereses de demora, hecho este que se comunica al representante de la asociación, que según consta en sus propias páginas en varias redes sociales, se trata de José Antonio Martínez Pérez, el presidente.

Finalmente el 21 de agosto del 2025 el concejal responsable de este área, Ignacio Jáudenes, en vista de los acontecimientos y de la falta de la documentación requerida en numerosas ocasiones desde hacía meses dispone notificar a la asociación el reintegro de los 20.000 euros y sus intereses pertinentes.

Esta redacción se puso en contacto con Jáudenes, quien confirmó que en Cultura todavía no han recibido la devolución de la subvención dictada y notificada hace más de seis meses, por lo que procederán a iniciar la vía de apremio, llegando hasta el final de procedimiento si fuera necesario.

Si esta vía tampoco prosperara y la asociación siguiera sin entregar la cuantía solicitada, el Consistorio podría embargar sus bienes, y en última instancia verse las caras en los tribunales, según recoge la Ley General de Subvenciones.

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No se trata esta de la primera subvención que los Modernistas de Cartagena de Levante han recibido del Ayuntamiento, en 2019 también les fue concedida una ayuda de 6.000 que se demoraron de igual manera en justificar hasta 2022.