Ayuntamiento y Comunidad Autónoma podrán difícil a Sabic marcharse de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno Regional volvieron a representar este lunes un cierre de filas total con los trabajadores de Sabic en la planta de La Aljorra.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada por la consejera de Empresa, Marisa López, y el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, mantuvo un encuentro en el Palacio Aguirre con el comité de empresa para analizar la situación de incertidumbre que atraviesa la planta de Lexan 1 tras su venta al fondo alemán Mutares, que según trasladaron desde la mercantil a los empleados se producirá el junio.

La regidora municipal fue tajante al marcar la hoja de ruta de la administración asegurando que “nuestra línea roja es el mantenimiento del empleo y garantizar la actividad industrial”.

La primera edil hizo hincapié en que Cartagena es un "territorio preferente" que ofrece todas las facilidades a la inversión, pero que esa disposición debe ser recíproca por parte de las multinacionales, en concreto en una declaración institucional emitida a finales de enero el Ayuntamiento ya quiso recordar expresamente a Sabic y a Mutares el esfuerzo realizado por las administraciones que cedieron de forma gratuita los terrenos para la instalación de la factoría en Cartagena, "esfuerzo pagado con presupuesto público por todos los ciudadanos y que se ha mantenido a lo largo de los años con decenas de millones de euros en subvenciones y apoyo económico".

“Igual que en Cartagena y en la Región lo hemos puesto y lo seguiremos poniendo muy fácil a las empresas que quieran instalarse, se lo vamos a poner muy difícil para que se vayan y no cumplan con los trabajadores”, insistió la alcaldesa.

Arroyo destacó que la ciudad ofrece bonificaciones fiscales y agilidad administrativa, por lo que exige que las empresas correspondan con responsabilidad social.

Durante la reunión, se informó de las gestiones realizadas ante el Gobierno de España y en Bruselas ante la Unión Europea para captar fondos de cohesión y del Fondo Soberano de Reindustrialización. El objetivo es que Cartagena sea receptor preferente de estas inversiones para facilitar una reconversión tecnológica de la planta.

En este sentido, Arroyo subrayó que "si venir es un proceso largo, irse también lo será", sugiriendo que para la empresa podría ser "menos rentable" abandonar la producción que trabajar en un escenario de mantenimiento y futuro junto a las administraciones.

Por su parte, los consejeros de Empresa e Industria confirmó el apoyo del Ejecutivo autonómico. López resaltó la creación de la Alianza Química en Europa, donde la Región participa activamente para identificar productos críticos que garanticen la autonomía estratégica del continente.

Asimismo, Juan María Vázquez insistió en que "no hay ninguna pérdida de empleo aceptable" y que se mantendrá una mesa de trabajo permanente con los trabajadores.

El presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, agradeció el respaldo institucional y recordó la importancia de proyectos como la caldera de biomasa, que podría reducir costes y hacer viable la planta a largo plazo.

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Los trabajadores mantienen convocada una concentración el próximo 10 de abril en la Plaza del Ayuntamiento para visibilizar el impacto social que tendría cualquier recorte en la plantilla.