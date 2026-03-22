Los museos y yacimientos de Cartagena permitirán la entrada gratuita el 27 de marzo

Cartagena desprende historia solo con su nombre. Es uno de los mejores sitios de la Región para visitar patrimonio histórico y cultural. Con motivo de la festividad de la patrona de Cartagena, la Santísima Virgen de la Caridad, los museos y yacimientos de Cartagena Puerto de Culturas abrirán sus puertas de forma gratuita.

De forma más específica, se podrán visitar el Museo del Teatro Romano, el Museo del Foro Romano-Molinete, la Muralla PúnicaCasa de la Fortuna, los Refugios de la Guerra CivilAugusteumCastillo de la Concepción y el Fuerte de Navidad; todos en sus horarios de apertura habituales. Los transportes turísticos, bus y barco, así como el ascensor panorámico, sí que mantendrán sus precios.

Por Semana Santa la mayoría de los museos de Cartagena ampliarán sus horarios y días de apertura

Para celebrar el 25 aniversario de Cartagena Puerto de Culturas, se han programado 2 pases guiados especiales en el Anfiteatro Romano, también gratuitos.

Estas guías tendrán lugar a las diez y media y a las doce de la mañana. El aforo máximo de cada una será de 30 personas y el punto de encuentro se hará en la base del ascensor panorámico de la calle Gisbert.

Para hacer la reserva, el Ayuntamiento de Cartagena indica que los usuarios deberán visitar el sitio web de Cartagena Puerto de Culturas. En dicho portal se abrirán los pases para el público el próximo lunes 23 de marzo a las nueve de la mañana.

Asimismo, recuerdan que sin cita previa no será posible acceder al monumento, porque en estos momentos las guías deben compatibilizarse con las excavaciones arqueológicas que se están ejecutando en la zona.

En esta línea, el municipio de la Región de Murcia ampliará el horario y días de apertura de "la mayor parte de los museos" de cara a la Semana Santa. Abrirán sus puertas el Lunes Santo, 30 de marzo, y Lunes de Pascua, 6 de abril, el Museo del Teatro Romano, el Museo del Foro Romano-Molinete, la Muralla Púnica, los Refugios de la Guerra CivilCastillo de la Concepción, el ascensor panorámico, el bus turístico y el barco turístico.

Además, durante los días de Semana Santa se han programado una serie de actividades, dirigidas a todos los públicos, para disfrutar del legado y la historia de Cartagena en estas fechas. Consulta a continuación las más destacadas:

Carthago Nova: Roma y Sabores. Ruta guiada gourmet

En esta ruta guiada se explorará el papel estratégico de la ciudad a través del Museo del Teatro Romano y del Foro Romano, donde se podrán conocer las historias de mercaderes, navegantes y de los productos que cruzaban el Mare Nostrum para llegar a sus muelles. La experiencia culminará con una degustación en las Termas, inspirada en aquellos productos que llegaron por mar, como perfumes exóticos, aceite, vinos especiados, garum y salazones. Un viaje sensorial que nos permitirá saborear la historia y descubrir cómo el mar no solo trajo riqueza, sino también cultura, tradición y sabor.

Fechas: 28 y 31 de marzo y 1, 11, 18 y 25 de abril.

Recorrido: Museo del Teatro Romano y Museo del Foro Romano-Molinete con degustación gastronómica en las Termas.

Horario: 10:30h desde el Museo del Teatro Romano.

Precio: 25 euros.

Aforo: 25 personas.

Lucrecia Prima, ciudadana de Carthago Nova. Ruta guiada

Una ruta guiada que dará a conocer la vida cotidiana de Lucrecia Prima en la antigua Carthago Nova recorriendo sus principales monumentos.

Fechas: domingos de marzo y abril.

Recorrido: Casa de la Fortuna, Museo del Foro Romano y Museo del Teatro Romano.

Horario: A las 11:00 desde la Casa de la Fortuna.

Precio: 16 euros. Reducida: 14 euros. Carné Club Cartagena Puerto de Culturas: 8 euros.

Cartagena Romana y Mediterránea. Ruta guiada

La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano, donde se reflejó el poder de Roma en Carthago Nova, para continuar por el Museo del Foro Romano-Molinete, donde se encuentran las Termas del Puerto, el Edificio del AtrioSantuario de Isis y el foro colonial con la Curia. La ruta se completa con un paseo en el barco turístico. Fecha: 2, 3 y 4 de abril.

Recorrido: Museo del Teatro Romano, Museo del Foro Romano y paseo en barco turístico.

Horario: A las 11:30h desde el Museo del Teatro Romano. Salida del barco a las 16:30h.

Precio: 16 euros. Reducida: 14 euros. Carné Club Cartagena Puerto de Culturas: 8 euros.

Del teatro a la Domus del Pórtico. Visita guiada

Se visitará el Museo del Teatro Romano, continuando por la calle de la Soledad, típico rincón del barrio de pescadores, hasta los restos de la Domus del Pórtico.

Fecha: domingos de marzo y abril.

Lugar: Museo del Teatro Romano.

Horario: 11:00h.

Precio: 7 euros. Carné Club Cartagena Puerto de Culturas: 3,50 euros.

Actividades para niños

Los más pequeños del hogar podrán disfrutar de la ruta teatralizada de "Teo Jones y la leyenda de la primera sirena". Cinco actores sobre escenarios milenarios romanos y cartagineses, darán vida a una loca aventura donde Teo, el despistado arqueólogo y sus amigos: la intrépida Sara, la divertidísima momia, y un disparatado conductor de autobús, se verán envueltos en una misteriosa leyenda donde tendrán que proteger el mágico canto de las sirenas antes de que las fuerzas del mal se hagan con el poder y destruyan Cartagena.

Fecha: 22 y 29 de marzo y todos los domingos de abril y mayo (excepto el 5 de abril). Recorrido: Teatro Romano, Bus Turístico y Muralla Púnica.

Horario: A las 11:30h desde el Museo del Teatro Romano.

Precio: 18 euros. Carné Club Cartagena Puerto de Culturas: 50 %.

Aforo: 44 personas.

Un teatro de fábula. Visita familiar

Los participantes podrán conocer, a través de una dinámica visita, cómo han llegado las fábulas y las obras teatrales antiguas hasta nosotros, cómo se guardaban los libros y cómo eran las representaciones teatrales. Nos sumergimos en un túnel del tiempo de mano de Augusto, que fundó las primeras bibliotecas públicas en Roma, y llegaremos hasta el teatro romano, donde participaremos en una comedia de Plauto.

Fechas: sábados de marzo y abril.

Lugar: Museo del Teatro Romano.

Horario: 11:30h.

Precio: 4 euros. Carné Club Cartagena Puerto de Culturas: 2 euros.

Realidad Virtual. La máquina del tiempo

Una visita guiada al Museo del Teatro Romano con realidad virtual que te permitirá sumergirte en el antiguo edificio mediante la recreación 3D insertada en las tablets. Podrás visualizar cómo era el teatro romano en el siglo I, ver la decoración pictórica del pórtico reconstruido virtualmente y muchas sorpresas más.