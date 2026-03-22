Inyección de más de un millón y medio de euros para adecentar el litoral de Cartagena de cara al verano

Con la llegada de la primavera, el Ayuntamiento de Cartagena prepara una inyección millonaria con la que poner el litoral a punto para su temporada de máximo esplendor: la estival.

En concreto, ha sacado a licitación el contrato de cribado y alisado de arenas de las playas del Mar Menor, el de mantenimiento de jardines en la zona del litoral este y el mismo para la zona oeste.

El primero de ellos, por un importe de 82,644.63 euros; el segundo, por 1,293,092.91 y el último por 449,669.37: un total de más de millón y medio de euros para preparar el litoral de cara al verano, cuando miles de vecinos y visitantes escogerán las playas de Cartagena para intentar paliar las altas temperaturas.

El primero de los contratos es para cribar y alisar la arena de las playas del Mar Menor mediante tractores y máquinas limpiadoras de cribado y aperos. Este servicio será contratado inicialmente para un año, aunque es prorrogable durante cuatro más.

Papeles, colillas, latas...

Desde Litoral, encabezado por Gonzalo López Pretel, explican en el pliego de prescripciones técnicas del contrato que las máquinas cribadoras de arrastre limpiaplayas efectuarán tanto el cribado, como la aireación, higiene y volteo de la arena, incluyendo la carga de la totalidad de los residuos, para conseguir eliminar todo tipo de basura de su superficie: papeles, colillas, restos de comida, latas, plásticos, restos animales, vegetales, algas y cualquier tipo de objeto que se encuentre en la orilla y arena.

Tendrán una profundidad de cribado mínima de 20 centímetros, o la que se requiera en cada caso, y se depositará todo en contenedores habilitados.

En el caso del mantenimiento de jardines en la zona del litoral este, en este caso a cargo del área de Infraestructuras, dirigida por Diego Ortega, la vigencia del contrato es de doce meses, prorrogable otros 12. En concreto, comprende una zona de actuación de unos 293.354,06 m² de jardines consolidados y unas 7.147 unidades de árboles y 5.366 palmeras en viales de zonas verdes y viales, en los núcleos de población, urbanizaciones y palmeras de los paseos marítimos.

También incluye reparaciones e instalaciones de fontanería y pequeñas obras necesarias para las instalaciones de mantenimiento, el mantenimiento de bancos y mobiliario en las zonas verdes incluido mobiliario de obra madera y metal, correspondiente como mesas de picnic, bancos y la limpieza de papeleras ubicadas en zonas de parterres de mantenimiento municipal.

Por su parte, el de los jardines del litoral oeste, al igual que el anterior, tiene una periodicidad de 12 meses, prorrogable otros 12.

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En esta zona el ámbito de actuación abarca unos 101.993,13 m² de jardines consolidados y unas 2.216 unidades de árboles y 2.447 palmeras en viales de zonas verdes y viales, en los núcleos de población y urbanizaciones y palmeras de los paseos marítimos.