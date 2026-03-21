Vox Cartagena contrata al portavoz de Vox Águilas, que ya colocó a la nuera de la portavoz de Vox Lorca

Todo queda en casa. El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena no se ha ido muy lejos para encontrar a su nuevo asesor y ha contratado al actual portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Águilas, Isidro Carrasco.

Según ha podido saber La Opinión, desde el 11 de marzo de 2026, Carrasco se incorporó a la plantilla del Consistorio como asesor a media jornada del grupo que dirige Gonzalo López Pretel, portavoz municipal en Cartagena desde la salida de Diego Salinas, que devolvió el carné de Vox tras la defenestración de José Ángel Antelo a nivel autonómico por parte de la dirección nacional (aunque no entregó el acta de concejal y continúa en la Corporación como edil no adscrito).

Como portavoz de Vox en Águilas, Carrasco fue quien colocó en el Ayuntamiento costero a Carmen Millán Serrano, nuera de Carmen Menduiña, portavoz de Vox en Lorca, como personal de confianza de su grupo municipal con un sueldo anual de más de 27.000 euros. Preguntado por esta redacción, el portavoz cartagenero de Vox, López Pretel, aseguró que se trata de "un perfil muy válido y con experiencia en la Administración local y con amplio conocimiento del partido y sus políticas municipales".

Según la tabla de retribuciones del Ayuntamiento de Cartagena a fecha de julio de 2025, antes de la última subida salarial, un asesor de Vox a tiempo completo cobraba 33.372,50 euros, por lo que, a media jornada y tras el incremento salarial, Carrasco percibirá un sueldo de cerca de 17.000 euros anuales.

No tiene dedicación exclusiva en el Consistorio aguileño, por lo que, además, percibe retribuciones por asistencia a plenos (440,33 euros si son ordinarios y 146,78 euros si son extraordinarios), juntas de portavoces (68,50 euros) y comisiones (48,93 euros); más dietas.

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Tras ser designado como candidato de Vox a la Alcaldía de Águilas en 2023, el partido lo presentó como un "empresario autónomo desde los 21 años" que "cuenta con una larga experiencia laboral en sectores de la construcción y también en el ámbito societario".