Los mercadillos de Cartagena, escenario de una campaña contra el mosquito tigre al haber "mucho tránsito de personas"

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del Servicio de Control de plagas y Laboratorio y en colaboración con la Consejería de Salud de la Región de Murcia, pone en marcha esta semana una campaña informativa para concienciar a la ciudadana sobre los mosquitos, con especial atención al mosquito tigre (Aedes albopictus), informa el Consistorio en su web.

El vicealcalde y concejal de Sanidad, Gonzalo López Pretel, ha destacado la importancia de la coordinación institucional para abordar este tipo de cuestiones que afectan directamente a la calidad de vida de los vecinos. "La salud pública es tarea de todos. Desde el Ayuntamiento trabajamos de forma coordinada para llevar la información allí donde está la gente. Los mercadillos son espacios de mucho tránsito de personas, y por eso los hemos elegido para concienciar sobre la necesidad de extremar las precauciones frente al mosquito tigre", dijo al respecto.

Asimismo, apuntó que "la colaboración ciudadana es fundamental para evitar la proliferación de estas especies. Pequeñas acciones en nuestros hogares, como evitar acumulaciones de agua, marcan la diferencia".

Dicha acción se inicia este lunes 23 de marzo con la presencia de mesas informativas en los mercadillos semanales del municipio, empezando por el mercadillo de Barrio Peral.

Durante la jornada, personal de la Consejería de Salud repartirá folletos informativos entre los vecinos y realizará encuestas para conocer el grado de información de la ciudadanía sobre los mosquitos y su papel como vectores de transmisión de enfermedades.

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Esta campaña tiene como principal objetivo concienciar a la población sobre la importancia de prevenir la proliferación de mosquitos, evitando la acumulación de agua en espacios privados, principal foco de cría de estas especies.