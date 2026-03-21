4 comisarios, 5 inspectores y 13 subinspectores nuevos: La Policía Local de Cartagena refuerza su estructura

La Policía Local de Cartagena cuenta desde este viernes con 22 nuevos mandos tras la toma de posesión de sus cargos de 4 comisarios, 5 inspectores y 13 subinspectores, que han culminado este mes los cursos y diplomas que les acreditan para sus nuevos desempeños dentro del Cuerpo.

Esta incorporación de mandos representa la culminación del tercero de los grandes procesos de modernización en la Policía Local. El primer eje ha sido el refuerzo de medios humanos y materiales, completando la plantilla e incorporando nuevos cuarteles en Cuesta Blanca, Los Dolores y La Aljorra.

El segundo gran objetivo ha sido la especialización del cuerpo, con la creación e impulso de unidades como el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Ciudadana (GOESC), la unidad de drones, la canina o la brigada de medios acuáticos para la costa. Finalmente, el tercer objetivo, que hoy alcanza un momento decisivo, es el refuerzo de la cadena de mando, una estructura necesaria para decidir con criterio, asumiendo una mayor responsabilidad sobre toda la Policía Local.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, reconoció su trayectoria de años de servicio y su profundo conocimiento de la calle y de las necesidades de Cartagena. "El mando supone escuchar, corregir cuando haga falta y respaldar siempre a todos los agentes", señaló, recordando que detrás de cada decisión hay personas y vecinos que esperan una respuesta eficaz y justa. Arroyo defendió que la autoridad se ejerce mejor desde el ejemplo y el cumplimiento del deber, cualidades que los nuevos mandos ya han acreditado con su esfuerzo y compromiso previo.

La primera edil destacó que este refuerzo de la estructura jerárquica es un paso decisivo en el compromiso del Gobierno para "ordenar, organizar y desarrollar mucho mejor el trabajo en todo el territorio municipal".

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Junto a la alcaldesa y al concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, al acto han asistido los portavoces municipales, Jesús Giménez, Manuel Torres y Juan Pedro Torralba, el concejal del gobierno Diego Lorente, y los ediles del PSOE Isabel Andreu y Pencho Soto.