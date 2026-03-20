El Cristo Yacente vuelve a recorrer Cartagena como hace 100 años

Cartagena vivió una noche mágica este viernes con la conmemoración del centenario de la llegada del Cristo Yacente, de la Agrupación del Santo Sepulcro y Expolio de Jesús de la Cofradía Marraja, a la ciudad, una de las imágenes más icónicas de la Semana Santa local.

Cientos de cartageneros acompañaron a la talla de Capuz, que constituye uno de los grandes referentes de la escultura religiosa española del siglo XX, ya que rompió con el barroco tradicional para ofrecer una visión profundamente humana de Cristo, mostrando las heridas de la Pasión desde una perspectiva serena, digna y llena de paz, configurando la imagen como un héroe derrotado.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, le dedicó unas palabras a las puertas del Palacio Consistorial, al igual que hiciera su predecesor, José Maestre, cien años atrás. La regidora municipal recordó que la imagen de Capuz tiene un vínculo muy especial con el Ayuntamiento, ya que es a la que acompaña la Corporación Municipal cada Viernes Santo.

"Formar parte de un cortejo de recogimiento silencioso es un honor, y también una experiencia personal difícil de explicar. Recorrer el Viernes Santo Cartagena en silencio detrás del Cristo Yacente durante varias horas nos da una oportunidad de recogimiento y reflexión de las que tenemos pocas en el año", expresó la primera edil.

La recreación del traslado histórico que se realizó en 1926 recorrió las calles Cañón, Aire, Plaza San Sebastián y Calle Mayor, hasta llegar a la Iglesia de Santo Domingo, acompañado por la banda de Los Molinos Marfagones, que interpretó la marcha del Santo Sepulcro, compuesta expresamente para aquel momento hace ahora cien años.

Uno de los instantes más simbólicos se vivió al paso por la Iglesia de Santa María de Gracia, donde coincidió con el Vía Crucis del Cristo de los Mineros, sobre la rampa del templo, ambas imágenes compartieron un momento único bajo el cielo estrellado acompañado por el sobrecogedor sonido de la tradicional Campana a Muerto.

Noticias relacionadas

El acto finalizó en la Iglesia de Santo Domingo con una celebración religiosa presidida por el capellán marrajo, Fernando Gutiérrez Reche, que contó con la presencia del delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Alfonso Albuquerque. Tras el oficio, tuvo lugar un acto de reverencia al Cristo Yacente, que el Viernes Santo volverá a recorrer las calles de Cartagena para mostrar el cuerpo de Jesús tras su muerte en la cruz.